Le match entre Bologne et l'AC Milan, comptant pour la 9e journée du Championnat d'Italie, n'aura pas lieu samedi à 18h00 comme initialement programmé. Les conditions météo en sont la raison, ont annoncé jeudi les autorités locales.

Il Bologna FC 1909, vicino a tutte le famiglie colpite dall’alluvione, aderisce alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana, devolvendo la metà dell’incasso che sarà realizzato per la partita Bologna-Milan. pic.twitter.com/aY3d6qG6l1 — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) October 24, 2024

ATS

«Le match entre Bologne et l'AC Milan aurait impliqué la présence de 35'000 personnes au stade Dall'Ara à proximité de l'endroit le plus exposé de la ville», a expliqué la municipalité de Bologne dans un communiqué. «Cela aurait voulu dire des problèmes d'ordre public avec la présence des supporters et la fermeture de la circulation dans toute la zone avoisinante du début de l'après-midi jusque dans la nuit», poursuit le texte.

Les prévisions météorologiques annoncent de fortes précipitations samedi sur Bologne qui a déjà été le théâtre cette semaine, en particulier dans le quartier où est situé le stade, d'inondations après des fortes pluies et un débordement de la Ravone. La date de report de cette rencontre n'a pas encore été annoncée.

#Bologna poco fa (Saragozza e San Mamolo). E piove ancora, forte e senza sosta pic.twitter.com/hlhwp2vTN4 — Bruno Simili (@bruno_simili) October 19, 2024

ATS