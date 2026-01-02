  1. Clients Privés
Serie A Les Rossoneri avancent sans bruit mais avec efficacité

ATS

2.1.2026 - 23:35

L'AC Milan a assuré l'essentiel vendredi sur la pelouse de Cagliari en gagnant 1-0. Les Rossoneri reprennent provisoirement la tête de la Serie A et mettent la pression sur leurs rivaux de l'Inter, qui accueillent Bologne dimanche.

Milan s’impose 1-0 et passe leader provisoire.
Milan s’impose 1-0 et passe leader provisoire.
AP

Keystone-SDA

02.01.2026, 23:35

Un but du Portugais Rafael Leao tombé à la 50e a suffi au bonheur de Milanais en Sardaigne. A noter que les internationaux suisses du club lombard, Ardon Jashari et Zachary Athekame, sont restés sur le banc.

Avec cette victoire, Milan prend deux points d'avance sur l'Inter, qui jouera gros contre Bologne dimanche (20h45). Champion en titre, le Napoli devra aussi s'imposer dimanche à Rome face à la Lazio (12h30) s'il entend rester au contact des Rossoneri.

