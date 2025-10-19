L'AC Milan est le nouveau leader du Championnat d'Italie grâce à son succès face à la Fiorentina (2-1) dimanche lors d'une 7e journée du Championnat d'Italie qui pourrait être historique, avant son dernier match lundi, pour son rendement famélique.

L’AC Milan reprend les commandes de la Serie A. AP

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Rafael Leao n'avait plus marqué depuis 513 jours à San Siro: l'international portugais qui, avant la trêve internationale, avait passablement énervé son entraîneur Massimiliano Allegri, a fini la journée avec un doublé.

Grâce à cette quatrième victoire en cinq matches, le Milan a pris les commandes de la Serie A (16 pts) pour la première fois depuis septembre 2022.

Mais la soirée du club lombard n'a pas été une promenade de santé. La Fiorentina de son ancien entraîneur Stefano Pioli a longtemps fait jeu égal, voire dominé, concrétisant son ascendant par Robin Gosens (55e) plus prompt qu'une défense lombarde bien empruntée.

Mais Leao a fait oublier Christian Pulisic, blessé et absent pour un mois, d'une frappe lointaine (63e) et sur penalty (86e).

«On est sur la bonne voie, il faut continuer à travailler comme on fait mais il ne faut pas s'emballer», a prévenu Luka Modric.

Au lendemain de la défaite de Naples face au Torino (1-0) et de la victoire de l'Inter sur le terrain de l'AS Rome (1-0), l'AC Milan devance désormais son rival milanais, le Napoli et la Roma d'une longueur.

Rien ne va plus en revanche pour la Juventus Turin: le club le plus titré du football italien a concédé sa première défaite de la saison à Côme (2-0).

La Juve n'a plus gagné depuis plus d'un mois et sa victoire renversante, 4-3 contre l'Inter Milan, et restait avant ce revers sur cinq nuls de suite, toutes compétitions confondues.

9 buts en neuf matches

A trois jours de son déplacement à Madrid pour défier le Real en Ligue des champions, le club bianconero est au bord d'une énième crise.

«La première période a été équilibrée, on a réussi des choses intéressantes, la seconde beaucoup moins convaincante», a analysé son entraîneur Igor Tudor.

«Est ce que je suis préoccupé pour mon avenir ? Un entraîneur doit toujours être inquiet car c'est en pensant comme ça qu'il s'améliore», a-t-il ajouté.

La pépite argentine Nico Paz est le grand artisan de la victoire de Côme, la première depuis 1952 pour le club lombard face à la Juve.

Le milieu de 21 ans, déjà très convoité à l'intersaison par les plus grands d'Europe, a offert la passe décisive à Marc-Oliver Kempf pour l'ouverture du score dès la 4e minute et a assuré la victoire de son équipe en doublant la mise à la 79e.

Résultat, l'ambitieux Côme a bondi à la sixième place, tandis que la Juve a reculé au septième rang, avec chacun douze points.

Il ne reste plus qu'une seule équipe à ne pas avoir connu la défaite en Serie A, l'Atalanta Bergame, tenue en échec par la Lazio (0-0), son cinquième nul de la saison, synonyme de 8e place (11 pts).

Les buteurs n'ont pas été à la fête en Italie ce week-end avec neuf buts en neuf matches, avant le dernier match lundi entre la Cremonese et Udinese. Cette journée pourrait être la moins prolifique depuis le passage à la victoire à trois points, pire que les 13 buts de la 2e journée de la saison 2022-23.