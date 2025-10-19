L'AC Milan est le nouveau leader du Championnat d'Italie grâce à son succès face à la Fiorentina (2-1) dimanche lors d'une 7e journée du Championnat d'Italie qui pourrait être historique, avant son dernier match lundi, pour son rendement famélique.
Rafael Leao n'avait plus marqué depuis 513 jours à San Siro: l'international portugais qui, avant la trêve internationale, avait passablement énervé son entraîneur Massimiliano Allegri, a fini la journée avec un doublé.
Grâce à cette quatrième victoire en cinq matches, le Milan a pris les commandes de la Serie A (16 pts) pour la première fois depuis septembre 2022.
Mais la soirée du club lombard n'a pas été une promenade de santé. La Fiorentina de son ancien entraîneur Stefano Pioli a longtemps fait jeu égal, voire dominé, concrétisant son ascendant par Robin Gosens (55e) plus prompt qu'une défense lombarde bien empruntée.
Mais Leao a fait oublier Christian Pulisic, blessé et absent pour un mois, d'une frappe lointaine (63e) et sur penalty (86e).
«On est sur la bonne voie, il faut continuer à travailler comme on fait mais il ne faut pas s'emballer», a prévenu Luka Modric.
Au lendemain de la défaite de Naples face au Torino (1-0) et de la victoire de l'Inter sur le terrain de l'AS Rome (1-0), l'AC Milan devance désormais son rival milanais, le Napoli et la Roma d'une longueur.
Rien ne va plus en revanche pour la Juventus Turin: le club le plus titré du football italien a concédé sa première défaite de la saison à Côme (2-0).
La Juve n'a plus gagné depuis plus d'un mois et sa victoire renversante, 4-3 contre l'Inter Milan, et restait avant ce revers sur cinq nuls de suite, toutes compétitions confondues.
9 buts en neuf matches
A trois jours de son déplacement à Madrid pour défier le Real en Ligue des champions, le club bianconero est au bord d'une énième crise.
«La première période a été équilibrée, on a réussi des choses intéressantes, la seconde beaucoup moins convaincante», a analysé son entraîneur Igor Tudor.
«Est ce que je suis préoccupé pour mon avenir ? Un entraîneur doit toujours être inquiet car c'est en pensant comme ça qu'il s'améliore», a-t-il ajouté.
La pépite argentine Nico Paz est le grand artisan de la victoire de Côme, la première depuis 1952 pour le club lombard face à la Juve.
Le milieu de 21 ans, déjà très convoité à l'intersaison par les plus grands d'Europe, a offert la passe décisive à Marc-Oliver Kempf pour l'ouverture du score dès la 4e minute et a assuré la victoire de son équipe en doublant la mise à la 79e.
Résultat, l'ambitieux Côme a bondi à la sixième place, tandis que la Juve a reculé au septième rang, avec chacun douze points.
Il ne reste plus qu'une seule équipe à ne pas avoir connu la défaite en Serie A, l'Atalanta Bergame, tenue en échec par la Lazio (0-0), son cinquième nul de la saison, synonyme de 8e place (11 pts).
Les buteurs n'ont pas été à la fête en Italie ce week-end avec neuf buts en neuf matches, avant le dernier match lundi entre la Cremonese et Udinese. Cette journée pourrait être la moins prolifique depuis le passage à la victoire à trois points, pire que les 13 buts de la 2e journée de la saison 2022-23.