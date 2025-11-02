  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A L’Inter arrache les trois points à la dernière minute !

ATS

2.11.2025 - 14:48

L'Inter Milan s'est imposé dans le temps additionnel à Vérone (2-1), dimanche lors de la 10e journée de Serie A. Cette victoire lui permet de revenir sur les talons de Naples.

La joie de Lautaro Martinez après la victoire de l'Inter face au Hellas Vérone.
La joie de Lautaro Martinez après la victoire de l'Inter face au Hellas Vérone.
EPA

Keystone-SDA

02.11.2025, 14:48

02.11.2025, 15:00

Au lendemain du nul du Napoli à domicile face à Côme (0-0), les Nerazzurri savaient qu'ils pouvaient réaliser un bon coup. Avec 21 points, ils n'ont plus qu'une longueur de retard sur Naples.

Contre l'Hellas, toujours sans victoire cette saison, l'Inter a parfaitement entamé la rencontre en ouvrant la marque dès la 16e minute avec un but superbe de Piotr Zielinski. Dans une combinaison travaillée à l'entraînement, le milieu polonais a repris d'une volée limpide un corner en cloche d'Hakan Calhanoglu.

Les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025 se sont faits surprendre par un tir lointain de Giovane qui a trompé Yann Sommer (40e). La seconde période, disputée sous la pluie, a perdu en intensité, mais l'Inter a arraché la victoire grâce à un centre de Nicolo Barella repoussé dans son propre but par Martin Frese (93e).

Les plus lus

Vol au Louvre: ce que l'on sait, après les nouvelles inculpations
Anthony Hopkins se confie sur sa fille, avec qui il n’a plus de lien depuis vingt ans
A Blatten, la neige recouvre les traces de la catastrophe
«Depuis peu, j'arrive à admettre que je n'avais plus le choix»
Levée de l’interdiction de sortie : afflux de jeunes Ukrainiens en Suisse
La pluie s’invite et perturbe le duel entre Lugano et Saint-Gall