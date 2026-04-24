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Serie A L’Inter doit encore patienter : Naples relance le suspense

Melchior Cordonier

24.4.2026

Naples a retardé le sacre annoncé de l'Inter d'au moins une semaine en écrasant la Cremonese 4 à 0 vendredi lors de la 34e journée de Serie A. 

Naples s’impose et entretient le suspense dans la course au titre.
Naples s’impose et entretient le suspense dans la course au titre.
EPA

Agence France-Presse

24.04.2026, 23:18

L'Inter pourrait faire repasser son avance à 12 points en s'imposant sur le terrain du Torino dimanche mais avec encore quatre matches à jouer cela ne suffira pas à assurer mathématiquement le 21e sacre des Nerazzurri.

Les Milanais se sont facilement imposés face à Cremone, 18e et relégable, grâce à des buts de Scott McTominay (3), Rasmus Hojlund (44 csc), Kevin De Bruyne (45+3) et Alisson (52).

S'ils ont pratiquement renoncé au titre, les Napolitains ont en revanche fait un pas supplémentaire vers la qualification pour la prochaine Ligue des champions avec désormais un avantage de 11 points sur Côme et l'AS Rome, cinquième et sixième.

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