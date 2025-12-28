L’Inter Milan de Sommer et Akanji décroche un succès étriqué

L'Inter Milan a conservé la tête du Championnat d'Italie grâce à une victoire étriquée (1-0) dimanche à Bergame contre l'Atalanta, devant son voisin de l'AC Milan, où Christopher Nkunku a marqué ses deux premiers buts avec les Rossoneri, faciles vainqueurs de Vérone (3-0) lors de la 17e journée.

L'Inter Milan de Manuel Akanji a conservé la tête du Championnat d'Italie. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Agence France-Presse Gregoire Galley

L'Inter, dominateur, a dû attendre l'heure de jeu pour ouvrir le score grâce à Lautaro Martinez, à la réception d'une passe de Francesco Esposito tout juste entré (65e). L'Argentin est en tête du classement des buteurs avec neuf réalisations en Serie A cette saison, une de plus que l'attaquant américain de l'AC Milan Christian Pulisic. Le match a longtemps été indécis, Marcus Thuram pour l'Inter et Charles De Ketelaere pour l'Atalanta ayant chacun vu leur but refusé pour hors-jeu.

Avec 36 points, les Intéristes mènent un peloton regroupé en tête, devant l'AC Milan (35 pts) et Naples (34 pts), qui s'est imposé sur le terrain de la Crémonese (2-0). Les champions en titre l'ont emporté grâce à un doublé de Rasmus Hoejlund (13e et 45e), qui a inscrit six buts en 12 matches en Serie A.

La Juventus Turin est quatrième avec 32 points après sa victoire (2-0) à Pise samedi. L'AS Rome (5e, 30 pts) aura lundi l'occasion de rester au contact en accueillant le mal-classé Genoa pour le dernier match de cette journée.

«Un gars sensible»

Nkunku, arrivé en Italie l'été dernier en provenance de Chelsea pour 37 millions d'euros, n'avait pas encore inscrit le moindre but cette saison en 14 matches de championnat.

De quoi soulever de nombreuses critiques et pousser les dirigeants milanais à recruter Niklas Füllkrug, le buteur allemand de West Ham qui sera qualifié dès le 1er janvier et était présent dimanche en tribunes à San Siro.

Cela a-t-il fouetté l'orgueil du Français de 28 ans ? Toujours est-il que l'ancien joueur du Paris SG est apparu à son avantage en signant un doublé après le but d'ouverture de Pulisic juste avant la pause (45e+1).

D'abord en se faisant justice sur penalty à la suite d'une faute de Victor Nelsson (48e) puis en battant Lorenzo Montipo après avoir bien suivi un tir de Luka Modric repoussé par le poteau (53e).

«C'est un gars sensible, qui veut bien faire», a expliqué son entraineur, Massimiliano Allegri. «Je pense qu'il peut continuer à s'améliorer, comme nous le devons tous.» «On va avoir besoin de tout le monde parce qu'on a un programme très chargé en janvier», a-t-il poursuivi.