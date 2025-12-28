L’Inter Milan de Sommer et Akanji décroche un succès étriqué

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A L’Inter Milan de Sommer et Akanji décroche un succès étriqué

Gregoire Galley

28.12.2025

L'Inter Milan a conservé la tête du Championnat d'Italie grâce à une victoire étriquée (1-0) dimanche à Bergame contre l'Atalanta, devant son voisin de l'AC Milan, où Christopher Nkunku a marqué ses deux premiers buts avec les Rossoneri, faciles vainqueurs de Vérone (3-0) lors de la 17e journée.

L'Inter Milan de Manuel Akanji a conservé la tête du Championnat d'Italie.
L'Inter Milan de Manuel Akanji a conservé la tête du Championnat d'Italie.
IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Agence France-Presse

28.12.2025, 23:04

L'Inter, dominateur, a dû attendre l'heure de jeu pour ouvrir le score grâce à Lautaro Martinez, à la réception d'une passe de Francesco Esposito tout juste entré (65e). L'Argentin est en tête du classement des buteurs avec neuf réalisations en Serie A cette saison, une de plus que l'attaquant américain de l'AC Milan Christian Pulisic. Le match a longtemps été indécis, Marcus Thuram pour l'Inter et Charles De Ketelaere pour l'Atalanta ayant chacun vu leur but refusé pour hors-jeu.

Avec 36 points, les Intéristes mènent un peloton regroupé en tête, devant l'AC Milan (35 pts) et Naples (34 pts), qui s'est imposé sur le terrain de la Crémonese (2-0). Les champions en titre l'ont emporté grâce à un doublé de Rasmus Hoejlund (13e et 45e), qui a inscrit six buts en 12 matches en Serie A.

La Juventus Turin est quatrième avec 32 points après sa victoire (2-0) à Pise samedi. L'AS Rome (5e, 30 pts) aura lundi l'occasion de rester au contact en accueillant le mal-classé Genoa pour le dernier match de cette journée.

Serie A. Michel Aebischer et Pise vaincus par la Juventus

Serie AMichel Aebischer et Pise vaincus par la Juventus

«Un gars sensible»

Nkunku, arrivé en Italie l'été dernier en provenance de Chelsea pour 37 millions d'euros, n'avait pas encore inscrit le moindre but cette saison en 14 matches de championnat.

De quoi soulever de nombreuses critiques et pousser les dirigeants milanais à recruter Niklas Füllkrug, le buteur allemand de West Ham qui sera qualifié dès le 1er janvier et était présent dimanche en tribunes à San Siro.

Cela a-t-il fouetté l'orgueil du Français de 28 ans ? Toujours est-il que l'ancien joueur du Paris SG est apparu à son avantage en signant un doublé après le but d'ouverture de Pulisic juste avant la pause (45e+1).

D'abord en se faisant justice sur penalty à la suite d'une faute de Victor Nelsson (48e) puis en battant Lorenzo Montipo après avoir bien suivi un tir de Luka Modric repoussé par le poteau (53e).

«C'est un gars sensible, qui veut bien faire», a expliqué son entraineur, Massimiliano Allegri. «Je pense qu'il peut continuer à s'améliorer, comme nous le devons tous.» «On va avoir besoin de tout le monde parce qu'on a un programme très chargé en janvier», a-t-il poursuivi.

Serie A. Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Serie ALe Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Les plus lus

Cannes, Huster, Lelouch... Le monde du cinéma rend hommage à Bardot
Une mère et sa fille mortes en Italie - empoisonnement présumé au poisson
Trump s'entretient avec Poutine avant un tête-à-tête avec Zelensky
Des réjouissances pour Vladimir Petkovic
L’Inter Milan de Sommer et Akanji décroche un succès étriqué
Parti vivre au Mali, un retraité doit rembourser 72’000 francs à l’AVS