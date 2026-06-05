L'international serbe Aleksandar Stankovic est de retour à l'Inter Milan. Les «nerazzurri» ont annoncé vendredi avoir activé la clause de rachat de l'attaquant, formé par le club lombard et cédé l'été dernier au Club Bruges après un passage par Lucerne.

Keystone-SDA ATS

Fils de Dejan Stankovic, il a inscrit la saison dernière neuf buts en 55 matches toutes compétitions confondues, terminant champion de Belgique et meilleur espoir du championnat.

L'attaquant de 20 ans avait été prêté en 2024-25 à Lucerne, inscrivant 3 buts en 38 matches de Super League. Il a signé un contrat expirant en juin 2031.