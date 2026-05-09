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Serie A L’Inter Milan fête son titre en marquant les esprits de la Lazio

Gregoire Galley

9.5.2026

Pour son premier match en tant que champion d'Italie 2026, l'Inter Milan est allé s'imposer 3 à 0 à Rome samedi face à la Lazio qu'elle retrouvera dès mercredi en finale de la Coupe d'Italie.

L’Inter Milan est allé s'imposer 3 à 0 à Rome samedi face à la Lazio.
L’Inter Milan est allé s'imposer 3 à 0 à Rome samedi face à la Lazio.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

09.05.2026, 23:18

Six jours après sa victoire à San Siro face à Parme (2-0), qui lui a assuré son 21e sacre en Serie A, l'Inter n'est pas rassasié. Les Nerazzurri n'ont pas perdu de temps au Stade olympique et ont pris l'avantage dès la 6e minute grâce à leur capitaine Lautaro Martinez, titularisé pour la première fois depuis plus d'un mois.

En proie ces dernières semaines à des problèmes musculaires, le champion du monde 2022, en tête du classement des buteurs, a inscrit son 17e but de la saison sur une passe décisive de son partenaire en attaque, le Français Marcus Thuram.

Le «Toro» a encore été décisif sur le deuxième but avec son service pour le Slovène Petar Sucic (39e). La Lazio a fini la rencontre à dix après l'exclusion de son défenseur Alessio Romagnoli pour un tacle dangereux sur Ange-Yoan Bonny (59e). Henrikh Mkhitaryan a ajouté un troisième but (76e).

Grâce à cette 27e victoire en 36 journées, l'Inter (85 pts) compte désormais 15 points d'avance sur son dauphin, le champion sortant Naples qui reçoit Bologne lundi, et c'est moins anecdotique, a idéalement préparé la finale de la Coupe d'Italie du 13 mai.

Cristian Chivu et ses joueurs tenteront dans ce même Stade olympique d'offrir à leur club son troisième doublé Serie A/Coppa Italia après 2005-06 et 2009-10.

La Lazio, coincée à la 8e place (51 pts), espère elle apaiser ses ultras, très remontés contre leurs dirigeants et propriétaire, qui ont boycotté une nouvelle fois la rencontre, avec un premier trophée depuis 2019.

«Comportement méprisable»

Dans sa quête d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions pour sauver sa saison, la Juventus Turin a signé une victoire importante (1-0) sur le terrain du mal classé Lecce.

Dusan Vlahovic a marqué dès la première minute le seul but de la rencontre qui a propulsé son équipe à la 3e place (68 pts), juste devant l'AC Milan (4e, 67 pts), qui reçoit l'Atalanta Bergame dimanche.

Plus tôt dans l'après-midi, l'Udinese s'est imposée 2 à 0 sur le terrain de Cagliari. A l'issue de la rencontre, l'attaquant anglais de l'Udinese Keinan Davis a accusé la défenseur du club sarde Alberto Dossena de lui avoir adressé des injures racistes.

Son club lui a apporté dans un communiqué «son total soutien après les insultes racistes scandaleuses» et «un comportement méprisable».

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