L'Inter Milan a porté son avance en tête du championnat d'Italie provisoirement à quatre points après sa laborieuse et renversante victoire (3-2) contre la lanterne rouge Monza, samedi lors de la 28e journée.

Lautaro Martinez (au centre) a offert la victoire à l’Inter. IMAGO/Beautiful Sports

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les champions d'Italie en titre, passés en tête de la Serie A après la 26ème journée, ont joué avec les nerfs de leurs supporters. Grands favoris face à une équipe qui n'a empoché que 14 points depuis août et qui compte dix points de retard sur le premier non-relégable, ils ont concédé deux buts en première période (32e et 44e).

Si l'équipe de Simone Inzaghi a réduit le score dans le temps additionnel juste avant de regagner les vestiaires et a ensuite monopolisé le ballon, il a fallu attendre la 64e minute pour que Hakan Calhanoglu n'égalise. Le salut est venu du capitaine argentin Lautaro Martinez qui a été décisif à la 77e minute pour offrir la victoire à son équipe avec une tête légèrement déviée par le défenseur grec de Monza, Giorgos Kyriakopoulos.

Même s'ils ont souffert, les Nerazzurri, qui ont joué sans Yann Sommer (sur le banc), peuvent réaliser une bonne opération. Naples qui a concédé quatre nuls et une défaite lors des cinq dernières journées, est désormais sous pression avant de recevoir la Fiorentina (7e) dimanche (15h00).

Conceiçao sous pression

L'AC Milan, en crise avec trois défaites consécutives avant cette 28e journée, a vécu un match au scénario quasiment similaire. En déplacement chez le mal classé Lecce (16e), le Milan a été mené 2-0 à la suite d'un doublé du Monténégrin Nikola Krstovic (7e et 59e).

Les Milanais ont réduit le score sur un but contre son camp d'Antonino Gallo (68e), puis ont égalisé sur un penalty transformé par Christian Pulisic (73e). L'international américain a offert à son équipe sa première victoire depuis le 15 février, avec son second but de la soirée (81e).

«On est dans une situation compliquée, c'est le genre de victoire qui fait du bien», a estimé Pulisic. Le Milan a grappillé provisoirement une place, en passant en 8e position avec ses 44 points, mais le club lombard accuse 17 points de retard sur l'Inter.

Malgré cette victoire, l'avenir de Sergio Conceiçao, qui a remplacé son compatriote Paulo Fonseca fin décembre, s'écrit en pointillé. Selon la presse italienne, ses dirigeants étaient prêts à le licencier en cas de quatrième défaite de suite et ne comptent pas sur lui pour la saison prochaine. Ils seraient en discussions avancées avec Massimiliano Allegri, sans club depuis son départ acrimonieux de la Juventus fin mai.