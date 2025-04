L’Inter Milan pleure un attaquant brésilien de légende

L'ancien attaquant brésilien de l'Inter Milan, Jair, est décédé samedi à l'âge de 84 ans, a annoncé dimanche le club lombard avec qui il a dominé le football italien et européen dans les années 1960.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Jair est parti. Ailier droit au dribble phénoménal, il a tout gagné avec la +Grande Inter+. Quatre championnats, deux Coupes d'Europe des clubs champions, deux Coupes Intercontinentales et, une place dans l'éternité avec une équipe légendaire», a indiqué l'Inter dans un communiqué.

Avant le coup d'envoi de la rencontre opposant l'Inter à l'AS Rome pour le compte de la 34e journée dimanche, les Nerazzurri ont rendu un hommage à l'attaquant qui a porté leur maillot de 1962 à 1967 et de 1968 à 1972.

De son nom complet Jair da Costa, le Brésilien a inscrit 67 buts toutes compétitions confondues pour le club milanais avec qui il a remporté le Championnat d'Italie en 1963, 1965, 1966 et 1971, la C1 et la Coupe Intercontinentale en 1964 et 1965.

Jair, passé également par l'AS Rome (1967-68), faisait partie de l'équipe du Brésil qui a remporté la Coupe du monde 1962 au Chili, mais, barré par les légendaires Garrincha et Pelé, il n'était jamais entré en jeu.