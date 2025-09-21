L'Inter retrouve des couleurs sans… Sommer, laissé sur le banc

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A L'Inter retrouve des couleurs sans… Sommer, laissé sur le banc

Arthur Rappaz

21.9.2025

L'Inter Milan a réagi après deux défaites successives en Championnat d'Italie en battant Sassuolo (2-1) dimanche, tandis que la Roma s'est adjugée le derby de Rome face à la Lazio (1-0).

Dimarco a été décisif pour l’Inter.
Dimarco a été décisif pour l’Inter.
Keystone

Agence France-Presse

21.09.2025, 23:26

Surpris à domicile par l'Udinese (2-1), puis renversés par la Juventus à Turin (4-3), l'Inter et son nouvel entraîneur Cristan Chivu étaient attendus au tournant lors de cette quatrième journée de Serie A.

Ligue des champions. Un PSG décimé et un Yann Sommer contesté

Ligue des championsUn PSG décimé et un Yann Sommer contesté

Le technicien roumain a procédé à deux choix forts en laissant sur le banc son capitaine Lautaro Martinez, en méforme, et en remplaçant dans les buts son gardien habituel Yann Sommer par Josep Martinez.

Vainqueurs de l'Ajax à Amsterdam (2-0) en Ligue des champions mardi, ses Nerazzurri ont ouvert la marque dès la 14e minute par Federico Dimarco. Il leur a fallu attendre la 81e minute pour doubler la mise, mais Sassuolo a rapidement réduit la marque (84e).

«Il fallait réagir»

«C'est une victoire importante, il fallait réagir et rappeler aux autres équipes que l'Inter est encore là», a souligné Dimarco.

Grâce à ce succès, les vice-champions d'Italie et d'Europe se sont replacés à la 10e place (6 points), à quatre longueurs de la Juventus Turin, tenue en échec par Vérone (1-1) samedi et leader provisoire en attendant que Naples (2e, 9 pts) ne reçoive Pise lundi.

L'affiche du week-end, le derby de la capitale entre la Lazio et la Roma a tenu ses promesses en tribunes du Stade olympique avec une ambiance incandescente, moins sur le terrain.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Lorenzo Pellegrini, capitaine déchu de la Roma qui n'avait plus été titularisé depuis début mai.

Guendouzi exclu

L'international italien, pris en grippe par les tifosi «romanistes» la saison dernière, a permis à son équipe d'enchaîner une troisième victoire, synonyme de quatrième place (9 pts).

La Lazio, réduite à neuf avec les exclusions de Reda Belahyane (85e) et de Mattéo Guendouzi (90e), a bien failli réussir un hold-up: dans le temps additionnel, Danilo Cataldi a frappé le montant gauche de Mile Svilar, battu.

L'équipe de Maurizio Sarri, battue pour la troisième fois cette saison, a reculé à la 14e place (3 pts).

L'Atalanta se remobilise

Alors que le précédent derby, en avril, avait été marqué par de violents affrontements entre ultras et policiers, faisant six blessés, ce duel, avec son coup d'envoi avancé à la mi-journée pour réduire les risques, n'a donné lieu à aucun incident notable.

Quatre jours après avoir été corrigé par le Paris SG (4-0), l'Atalanta a passé ses nerfs sur le Torino 3 à 0 et a bondi à la 5e place (8 pts).

Ligue des champions. Sommer et l'Inter rassurent, Van Dijk sauve Liverpool, le PSG déroule

Ligue des championsSommer et l'Inter rassurent, Van Dijk sauve Liverpool, le PSG déroule

Ivan Juric en a profité pour donner trois minutes de jeu à l'attaquant nigérian Ademola Lookman, de retour dans le groupe depuis jeudi après en avoir été écarté pour avoir tenté de forcer son transfert vers l'Inter.

Côme a renversé la Fiorentina pour s'imposer 2 à 1 et se replacer au 8e rang (7 pts). La «Viola» qui n'a toujours pas gagné sous la conduite de Stefano Pioli, est 17e (2 pts).

Les plus lus

État de Palestine : qui reconnaît et qui s'y oppose?
«Perspectives très, très bonnes» : la Suisse peut rêver en grand
L'Inter retrouve des couleurs sans… Sommer, laissé sur le banc
«Un chemin vers la dictature» : le chef des démocrates alerte sur Trump
Xhaka fait la pluie et le beau temps à Sunderland