L'Inter retrouve des couleurs sans… Sommer, laissé sur le banc

L'Inter Milan a réagi après deux défaites successives en Championnat d'Italie en battant Sassuolo (2-1) dimanche, tandis que la Roma s'est adjugée le derby de Rome face à la Lazio (1-0).

Dimarco a été décisif pour l’Inter. Keystone

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Surpris à domicile par l'Udinese (2-1), puis renversés par la Juventus à Turin (4-3), l'Inter et son nouvel entraîneur Cristan Chivu étaient attendus au tournant lors de cette quatrième journée de Serie A.

Le technicien roumain a procédé à deux choix forts en laissant sur le banc son capitaine Lautaro Martinez, en méforme, et en remplaçant dans les buts son gardien habituel Yann Sommer par Josep Martinez.

Vainqueurs de l'Ajax à Amsterdam (2-0) en Ligue des champions mardi, ses Nerazzurri ont ouvert la marque dès la 14e minute par Federico Dimarco. Il leur a fallu attendre la 81e minute pour doubler la mise, mais Sassuolo a rapidement réduit la marque (84e).

«Il fallait réagir»

«C'est une victoire importante, il fallait réagir et rappeler aux autres équipes que l'Inter est encore là», a souligné Dimarco.

Grâce à ce succès, les vice-champions d'Italie et d'Europe se sont replacés à la 10e place (6 points), à quatre longueurs de la Juventus Turin, tenue en échec par Vérone (1-1) samedi et leader provisoire en attendant que Naples (2e, 9 pts) ne reçoive Pise lundi.

L'affiche du week-end, le derby de la capitale entre la Lazio et la Roma a tenu ses promesses en tribunes du Stade olympique avec une ambiance incandescente, moins sur le terrain.

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Lorenzo Pellegrini, capitaine déchu de la Roma qui n'avait plus été titularisé depuis début mai.

Guendouzi exclu

L'international italien, pris en grippe par les tifosi «romanistes» la saison dernière, a permis à son équipe d'enchaîner une troisième victoire, synonyme de quatrième place (9 pts).

La Lazio, réduite à neuf avec les exclusions de Reda Belahyane (85e) et de Mattéo Guendouzi (90e), a bien failli réussir un hold-up: dans le temps additionnel, Danilo Cataldi a frappé le montant gauche de Mile Svilar, battu.

L'équipe de Maurizio Sarri, battue pour la troisième fois cette saison, a reculé à la 14e place (3 pts).

L'Atalanta se remobilise

Alors que le précédent derby, en avril, avait été marqué par de violents affrontements entre ultras et policiers, faisant six blessés, ce duel, avec son coup d'envoi avancé à la mi-journée pour réduire les risques, n'a donné lieu à aucun incident notable.

Quatre jours après avoir été corrigé par le Paris SG (4-0), l'Atalanta a passé ses nerfs sur le Torino 3 à 0 et a bondi à la 5e place (8 pts).

Ivan Juric en a profité pour donner trois minutes de jeu à l'attaquant nigérian Ademola Lookman, de retour dans le groupe depuis jeudi après en avoir été écarté pour avoir tenté de forcer son transfert vers l'Inter.

Côme a renversé la Fiorentina pour s'imposer 2 à 1 et se replacer au 8e rang (7 pts). La «Viola» qui n'a toujours pas gagné sous la conduite de Stefano Pioli, est 17e (2 pts).