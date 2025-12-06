L'Inter Milan a pris provisoirement les commandes du Championnat d'Italie grâce à sa démonstration 4-0 face à Côme samedi, à la veille du choc de la 14e journée entre Naples et la Juventus Turin.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025, qui ont aligné Yann Sommer et Manuel Akanji, ont donné une leçon aux jeunes et ambitieux joueurs de Cesc Fabregas avec des buts de Lautaro Martinez (11e), Marcus Thuram (59e), Hakan Calhanoglu (80e) et Carlos Augusto (86e).

L'Inter totalise désormais 30 points, soit deux de plus que l'AC Milan et Naples, co-leaders (28 pts) avant le début de la rencontre. Côme qui restait sur une série de onze matches sans revers, a concédé seulement sa deuxième défaite de la saison et a reculé à la 6e place (24 pts).

Le Napoli peut repasser en tête de la Serie A en cas de succès contre la Juventus (7e) dimanche (20h45) pour le retour de Luciano Spalletti à Naples où il a ramené le scudetto en 2023 et mis fin à une disette de 33 ans. Eliminé de la Coupe d'Italie jeudi, l'AC Milan rend visite au Torino (13e) lundi (20h45).