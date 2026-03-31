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Vers une suspension du joueur ? Lukaku toujours en Belgique, Naples intensifie la pression

ATS

31.3.2026 - 15:50

Naples, actuellement troisième du Championnat d'Italie, a menacé mardi de sanctionner son attaquant belge Romelu Lukaku après que celui-ci a choisi de rester en Belgique pour soigner une blessure à une hanche.

Le torchon brûle entre Romelu Lukaku et son club.
Le torchon brûle entre Romelu Lukaku et son club.
IMAGO/LaPresse

Keystone-SDA

31.03.2026, 15:50

«Romelu Lukaku n'a pas répondu à la convocation pour la reprise ce jour des entraînement», a indiqué le champion d'Italie en titre dans un communiqué. «Le club se réserve la possibilité d'adopter des mesures disciplinaires appropriées, ainsi que d'examiner la poursuite de l'activité du joueur dans le groupe à durée indéterminée», poursuit le texte.

Convoqué pour la tournée aux Etats-Unis de la Belgique, l'attaquant a dû déclarer forfait pour ces deux matches de préparation à la Coupe du monde 2026 en raison d'une inflammation du fléchisseur de la hanche, avait-il expliqué lundi dans un long message sur Instagram.

«J'ai décidé de faire ma rééducation en Belgique (...) mais je ne pourrais jamais tourner le dos à Naples, jamais», avait également assuré «Big Rome», en réponse aux critiques, en interne, du Napoli et de ses supporters.

«Il y a eu beaucoup de rumeurs». Dans la tourmente, Romelu Lukaku met les points sur les i

«Il y a eu beaucoup de rumeurs»Dans la tourmente, Romelu Lukaku met les points sur les i

«Tout ce que je veux, c'est jouer et gagner pour mon équipe, mais je ne suis pas à 100% physiquement et cela a un impact sur mon mental», avait-il précisé.

Blessé à une cuisse lors de la préparation estivale, Lukaku, 32 ans, n'a fait son retour en compétition qu'en janvier. Il a depuis disputé, comme remplaçant, sept matches, dont cinq en championnat, et marqué un but, pour un total de 64 minutes de jeu.

Lukaku, passé notamment par Chelsea, Manchester United et l'Inter Milan, évolue depuis 2024 à Naples où il a retrouvé Antonio Conte, avec qui il a été sacré champion d'Italie la saison dernière.

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