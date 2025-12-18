La délocalisation controversée en Australie début février du match de Serie A entre l'AC Milan et Côme a été confirmée par la Ligue italienne. Cette décision survient deux mois après que son homologue espagnole a annulé un projet similaire aux Etats-Unis.

Direction l’Australie pour l’AC Milan et Adrien Rabiot. ats

Keystone-SDA ATS

«Le match entre le Milan et Côme se disputera bien le 8 février à Perth», a déclaré le patron de la Lega Serie A Ezio Simonelli sur Italia Uno. «Nous avons eu une rencontre très cordiale avec (le président de la FIFA Gianni) Infantino. Nous avions des doutes sur les obligations qui nous avaient été imposées, en particulier sur le fait d'utiliser des arbitres étrangers, mais (le président de la commission des arbitres de la FIFA Pierluigi) Collina nous a donné de garanties sur leur qualité «, a-t-il ajouté.