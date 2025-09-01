Annoncé un temps du côté de Galatasaray, Manuel Akanji va finalement rejoindre la Serie A et l'Inter comme le révèle le toujours très bien informé Fabrizio Romano. A Milan, le défenseur suisse de 30 ans retrouvera une vieille connaissance en la personne de Yann Sommer.

🚨⚫️🔵 Manuel Akanji from Man City to Inter deal details.



◉ €2m loan fee and part of salary coverage.

◉ €15m buy option clause.

◉ Buy clause becomes mandatory if Akanji plays at least 50% of games and if Inter win the Serie A this season. pic.twitter.com/Xm7qVdXLM8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025