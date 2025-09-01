Annoncé un temps du côté de Galatasaray, Manuel Akanji va finalement rejoindre la Serie A et l'Inter comme le révèle le toujours très bien informé Fabrizio Romano. A Milan, le défenseur suisse de 30 ans retrouvera une vieille connaissance en la personne de Yann Sommer.
