L'international italien Manuel Locatelli a prolongé son contrat avec la Juventus Turin jusqu'en 2030, a annoncé vendredi le club le plus titré du football italien. Le milieu de terrain, capitaine cette saison de la Juve, évolue depuis 2021 sous le maillot bianconero.
Depuis son arrivée, Locatelli (36 sélections en équipe d'Italie), a disputé 224 matches avec la Juve pour neuf buts et 17 passes décisives. «Cette prolongation représente une étape supplémentaire pour donner solidité et continuité à notre projet sportif, en se projetant vers l'avenir et avec l'objectif de rendre l'équipe toujours plus compétitive», a commenté le directeur général Damien Comolli dans le communiqué du club.