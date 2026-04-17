L'international italien Manuel Locatelli a prolongé son contrat avec la Juventus Turin jusqu'en 2030, a annoncé vendredi le club le plus titré du football italien. Le milieu de terrain, capitaine cette saison de la Juve, évolue depuis 2021 sous le maillot bianconero.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Depuis son arrivée, Locatelli (36 sélections en équipe d'Italie), a disputé 224 matches avec la Juve pour neuf buts et 17 passes décisives. «Cette prolongation représente une étape supplémentaire pour donner solidité et continuité à notre projet sportif, en se projetant vers l'avenir et avec l'objectif de rendre l'équipe toujours plus compétitive», a commenté le directeur général Damien Comolli dans le communiqué du club.