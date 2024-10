«Super Mario» est de retour en Serie A: le Genoa, 18e au classement, a officialisé le recrutement de Mario Balotelli, sans club depuis juin.

L'imprévisible attaquant, âgé de 34 ans, a passé lundi la traditionnelle visite médicale et a signé dans la foulée son contrat dont la durée n'a pas été précisée par le Genoa. Selon la presse italienne, Balotelli, qui n'a plus joué en Serie A depuis plus de quatre ans, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison.

Le meilleur buteur de l'Euro-2012 rejoint un club en crise, sur les terrains, avec seulement six points engrangés et sept buts marqués en neuf matches, comme en dehors, puisqu'il appartient au fonds américain 777 Partners qui suscite la controverse et une vigilance toute particulière des instances du football.

Depuis sa dernière apparition dans l'élite italienne en 2019-20 avec Brescia (5 buts), «Super Mario» a passé la saison suivante en 2e division italienne avec Monza, puis la saison 2021/22 en Turquie à Adana Demirspor, avant, bien sûr, sa saison cataclysmique à Sion et un retour en 2023/24 à Adana Demirspor.

Il pourrait disputer son premier match avec le Genoa dès jeudi lors de la réception de la Fiorentina dans le cadre de la 10e journée.

