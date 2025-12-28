  1. Clients Privés
Serie A Michel Aebischer et Pise vaincus par la Juventus

Gregoire Galley

28.12.2025

La Juventus Turin est remontée provisoirement sur le podium de la Serie A en l'emportant à Pise (2-0), où évolue le Suisse Michel Aebischer, samedi pour le compte de la 17e journée.

Michel Aebischer et Pise ont dû rendre les armes face à la Juventus.
Michel Aebischer et Pise ont dû rendre les armes face à la Juventus.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

28.12.2025, 10:18

Les hommes de Luciano Spalleti ont attendu la 74e minute et un but du Français Pierre Kalulu après un cafouillage et un ricochet sur l'arrière droit de Pise Arturo Calabresi pour prendre l'ascendant sur le promu, 19e du classement.

Dans le temps additionnel, Kenan Yildiz, servi par Jonathan David, a porté le score à 2-0 (90+2).

La Juve est à égalité de points avec l'AC Milan qui reçoit Vérone dimanche et à une longueur du leader l'Inter en déplacement à Bergame.

