  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Je ne comprends pas...» Mike Maignan tacle à son tour la délocalisation de Milan-Côme

Clara Francey

12.10.2025

Le gardien de l'équipe de France et de l'AC Milan Mike Maignan a déclaré être «totalement d'accord» avec Adrien Rabiot et qu'il ne comprenait pas la délocalisation en Australie du match de son club contre Côme en Championnat d'Italie.

Agence France-Presse

12.10.2025, 21:13

«Je suis totalement d'accord avec lui (Adrien Rabiot, ndlr). Aujourd'hui, on oublie pas mal de choses, on pense beaucoup à l'aspect financier. Je ne comprends pas pourquoi on va jouer à l'étranger un match de Championnat d'Italie. En plus c'était un match à la maison, on perd un match à domicile. On sait que nos objectifs sont élevés, il ne faut rien laisser au hasard», a estimé Maignan en conférence de presse à Reykjavik, à la veille d'Islande-France en qualifications du Mondial-2026.

Dans un entretien au quotidien Le Figaro publié le 7 octobre, Rabiot avait qualifié de «totalement fou» le déplacement de son club en février à Perth, en Australie, pour affronter Côme dans le cadre de la 24e journée du Championnat d'Italie.

Le soutien de Maurizio Sarri. «Pour moi, Rabiot a raison et l'argent ne peut pas tout justifier»

Le soutien de Maurizio Sarri«Pour moi, Rabiot a raison et l'argent ne peut pas tout justifier»

Cette sortie de Rabiot avait provoqué la colère de Luigi De Siervo, le patron de la Ligue italienne de football. «Rabiot oublie, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d'euros, qu'ils sont payés pour exercer une activité, c'est-à-dire jouer au football», avait-il affirmé.

«Il devrait respecter l'argent qu'il gagne et se montrer plus en accord avec ce que veut son employeur, c'est-à-dire l'AC Milan, qui a accepté et poussé pour que ce match puisse se jouer à l'étranger», avait-il ajouté.

Tensions en Serie A. Adrien Rabiot taclé : «Il devrait respecter l'argent qu'il gagne»

Tensions en Serie AAdrien Rabiot taclé : «Il devrait respecter l'argent qu'il gagne»

Les plus lus

Lecornu a nommé son gouvernement, le LR se fâche, la censure menace
«Le très respecté président Xi a juste eu un mauvais moment», selon Trump
Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai
Un bébé mort et toute une fratrie dans un état de «délaissement extrême»
Il rénove sa maison et trouve un trésor, mais il y a un hic...
Slovénie - Suisse : l'Amérique du Nord à portée de main