Le gardien de l'équipe de France et de l'AC Milan Mike Maignan a déclaré être «totalement d'accord» avec Adrien Rabiot et qu'il ne comprenait pas la délocalisation en Australie du match de son club contre Côme en Championnat d'Italie.

"Je ne comprends pas pourquoi on joue un match de Série A à l’étranger. Je suis totalement d’accord avec Adrien Rabiot." 🤝



pic.twitter.com/yJu4G2R5xh — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 12, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

«Je suis totalement d'accord avec lui (Adrien Rabiot, ndlr). Aujourd'hui, on oublie pas mal de choses, on pense beaucoup à l'aspect financier. Je ne comprends pas pourquoi on va jouer à l'étranger un match de Championnat d'Italie. En plus c'était un match à la maison, on perd un match à domicile. On sait que nos objectifs sont élevés, il ne faut rien laisser au hasard», a estimé Maignan en conférence de presse à Reykjavik, à la veille d'Islande-France en qualifications du Mondial-2026.

Dans un entretien au quotidien Le Figaro publié le 7 octobre, Rabiot avait qualifié de «totalement fou» le déplacement de son club en février à Perth, en Australie, pour affronter Côme dans le cadre de la 24e journée du Championnat d'Italie.

Cette sortie de Rabiot avait provoqué la colère de Luigi De Siervo, le patron de la Ligue italienne de football. «Rabiot oublie, comme tous les footballeurs qui gagnent des millions d'euros, qu'ils sont payés pour exercer une activité, c'est-à-dire jouer au football», avait-il affirmé.

«Il devrait respecter l'argent qu'il gagne et se montrer plus en accord avec ce que veut son employeur, c'est-à-dire l'AC Milan, qui a accepté et poussé pour que ce match puisse se jouer à l'étranger», avait-il ajouté.