Serie A Milan cale face à l’AS Rome, la Juventus réduit l’écart

ATS

25.1.2026 - 23:05

L'AC Milan a concédé le nul 1-1 face à l'AS Rome lors de la 22e journée de Serie A, laissant l'Inter seul en tête. Victorieuse à Naples, la Juventus a effectué un rapproché vers le haut du classement.

Malgré le but de Koni de Winter, l'AC Milan a été contraint au nul 1-1 face à l'AS Rome.
Malgré le but de Koni de Winter, l'AC Milan a été contraint au nul 1-1 face à l'AS Rome.
IMAGO/IPA Sport

Keystone-SDA

25.01.2026, 23:05

25.01.2026, 23:24

Dominés en première période, les rossoneri ont ouvert la marque à la 62e par Koni De Winter, avant que Rome n'égalise sur un penalty botté par Lorenzo Pellegrini à la 74e. L'Inter compte désormais 52 points, six de plus que son poursuivant de l'AC, tandis que la Roma s'empare de la troisième place de Naples à la faveur d'une meilleure différence de but.

Plus tôt dans la soirée, la Juventus s'est relevée après avoir été défaite par Calgiari 1-0 lors de sa dernière sortie en Serie A. Face à Naples, les bianconeri ont ouvert la marque par Jonathan David dès la 22e, avant de saler l'addition en fin de rencontre par Kenan Yildiz (77e) et Filip Kostic (86e). Au classement, les hommes de Luciano Spaletti reviennent ainsi à un point du Napoli, quatrième avec 43 unités.

