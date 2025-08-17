  1. Clients Privés
Coupe d'Italie Une première réussie pour Ardon Jashari avec l’AC Milan

ATS

17.8.2025 - 23:47

Ardon Jashari a réussi ses débuts en match officiel avec l'AC Milan. Les Lombards se sont imposés 2-0 à domicile contre Bari au premier tour de la Coupe d'Italie.

Keystone-SDA

17.08.2025, 23:47

17.08.2025, 23:51

Le milieu de terrain de 23 ans est entré en jeu à la 65e alors que la cause était entendue face au club de Serie B. Zachary Athekame, deuxième nouvelle recrue helvétique de Milan cet été, est resté sur le banc pendant tout le match. Noah Okafor est lui entré en jeu à la 81e.

Aebischer tremble avec Pise

Michel Aebischer a dû trembler un peu plus lors de son premier match officiel avec Pise. Le club promu en Serie A ne s'est imposé face à Cesena, club de division inférieure, qu'aux tirs au but, après un match qui s'était terminé sur un score nul et vierge après 90 minutes. Aebischer, prêté un an par Bologne, a été remplacé en fin de match.

Les plus lus

Un match interrompu après un incident «plus tolérable »
Dan Ndoye signe des débuts fracassants en Angleterre
«Je sème de la nourriture, pas de la haine»: Lula envoie un message à Trump depuis son jardin
Ligue 1 : Denis Zakaria proche d’un départ de l’AS Monaco ?
Une influenceuse américaine fait suspendre les visas humanitaires pour les Gazaouis