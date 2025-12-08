Milan recolle à Naples grâce à un doublé de Pulisic

L'AC Milan a rejoint Naples en tête au terme de la 14e journée de Serie A. Les Rossoneri y sont parvenus en renversant le Torino lundi soir (3-2), grâce à un doublé de l'Américain Christian Pulisic.

L’AC Milan rejoint Naples en tête grâce à un doublé de Pulisic. IMAGO/ZUMA Press

Keystone-SDA ATS

Menés 2-0 après 17 minutes suite à un penalty transformé par Nikola Vlasic et une réussite de Duvan Zapata, les Milanais ont dû attendre l'arrivée sur le pré de la star de la sélection étasunienne pour inverser la tendance. Entré en jeu à la 66e, Pulisic a frappé deux fois (67e/77e) pour offrir les trois points à son équipe.

L'AC Milan évoluait sans le Genevois Zachary Athekame (blessé) ni Ardon Jashari (sur le banc). Le Zougois s'est remis de sa fracture du péroné subie en septembre, mais il n'a pas encore retrouvé les faveurs de son entraîneur Massimiliano Allegri.

Grâce à ce succès, les Rossoneri rejoint le Napoli en tête du classement du championnat d'Italie. Le duo compte un point d'avance sur l'Inter et quatre sur la Roma.