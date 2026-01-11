Pour le deuxième match de Serie A consécutif, l'AC Milan a laissé filer dimanche des points face à un mal classé, la Fiorentina (1-1), et peut maintenant voir son grand rival, l'Inter, prendre le large en tête du Championnat d'Italie.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Mené depuis la 66e minute, le Milan a arraché le nul grâce à l'international français Christopher Nkunku (90e) qui, muet pendant quatre mois et demi, a inscrit son deuxième but en moins de deux semaines.

Autre international français, le gardien de but Mike Maignan a également été décisif en remportant son duel avec Moise Kean dans le temps additionnel (90e+6).

«On a fait une bonne première période, avec beaucoup d'occasions qu'on n'a pas réussi à convertir. Après la pause, la Fiorentina a haussé son niveau, une fois qu'on a égalisé, on est retombé dans notre travers», a analysé Massimiliano Allegri sur la plateforme DAZN.

Améliorer la concrétisation

«On est 2e au classement, il faut continuer notre parcours, en améliorant toutefois la concrétisation de nos périodes de domination», a-t-il ajouté en rappelant que son objectif était de terminer «dans le top 4 pour participer à la prochaine Ligue des champions».

«Ce nouveau nul est contrariant, quand on joue au Milan, on veut gagner tous les matches», a regretté de son côté Nkunku.

Difficultés face aux mal classés

Si l'AC Milan a enchaîné un dix-huitième match sans défaite, il a de nouveau montré ses difficultés face aux mal classés: il avait été neutralisé par le Genoa en début de semaine (1-1), comme par Pise fin octobre (2-2) et Parme début novembre (2-2) et a concédé sa seule défaite, en août, face à un promu, la Cremonese (2-1).

Le club rossonero reste deuxième au classement avec 40 points, mais peut voir son grand rival l'Inter, leader avec 42 points, faire le break en cas de succès dans la soirée dans le choc du week-end contre Naples (4e, 38 pts).

La Fiorentina est, elle, toujours relégable (18e, 14 pts), à deux points de la 17e place, synonyme de maintien, mais la «Viola» est dans une dynamique enfin positive avec huit points empochés lors des cinq dernières journées.