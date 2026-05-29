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Serie A Monza, dernier promu à rejoindre le cercle de l'élite

ATS

29.5.2026 - 22:33

Un après l'avoir quitté, Monza va retrouver la Série A à l'issue du barrage d'accession contre Catanzaro.

Keystone-SDA

29.05.2026, 22:33

Le club lombard s'est pourtant incliné 2-0 à domicile lors du match retour, mais il s'était imposé 2 -0 sur le terrain de Catanzaro à l'aller.

Comme Monza a terminé à la 3e place du Championnat de 2e division et a devancé Catanzaro (5e), le billet pour l'élite lui est revenu, sans devoir passer par la prolongation ou les tirs au but.

Monza accompagnera Venise et Frosinone dans l'élite, tandis que la Cremonese, Vérone et Pise vont faire le chemin inverse.

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