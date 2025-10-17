La Juventus fait l'objet d'une enquête de l'UEFA pour violations des règles du fair-play-financier, selon des documents publiés jeudi soir. Ces infractions lui avaient valu une suspension des compétitions européennes en 2023-24.

Keystone-SDA ATS

«En référence au paramètre de la règle des revenus, le 18 septembre, comme d'usage dans des situations similaires pour les clubs participant aux compétitions de l'UEFA, la Juventus a reçu de l'UEFA une communication sur l'ouverture d'une procédure pour le dépassement potentiel pour la période triennale 2022-23 à 2024-25», a expliqué la Juve.

«L'issue de cette procédure (...) est attendue pour le printemps 2026 et pourrait donner lieu à une éventuelle sanction financière (mais d'un montant vraisemblablement peu significatif) ainsi qu'à d'éventuelles restrictions sportives (telles que, par exemple, des restrictions à l'inscription de nouveaux joueurs dans les listes des compétitions de l'UEFA)», poursuit le texte.

Dans ces documents communiqués aux actionnaires en vue de son assemblée générale du 7 novembre, le club le plus titré du football italien assure «avoir respecté le ratio Squad Cost (salaires et indemnités de transfert ne devant pas dépasser 70% des recettes) et prévoit (...) de pouvoir respecter ce paramètre également pour l'année civile 2025».

Pertes en net recul

Selon les règles du fair-play financier, le déficit admis pour un club sur trois ans ne doit pas dépasser 60 millions d'euros, déficit porté à 90 millions d'euros sur la même période pour un club «en bonne santé financière».

La Juventus a enregistré des pertes de 58,1 millions lors de la saison 2024-25, un net recul par rapport aux 199,2 millions d'euros perdus lors de l'exercice précédent. La Juve, contrôlée par la famille Agnelli via sa holding Exor, avait été privée de compétitions européennes en 2023-24 en raison d'infractions au fair-play financier.