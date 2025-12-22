  1. Clients Privés
Football Naples domine Bologne et remporte la Supercoupe d'Italie

ATS

22.12.2025 - 22:27

Naples a remporté la Supercoupe d'Italie pour la troisième fois après 1990 et 2014. Le champion de Serie A s'est imposé 2-0 contre le vainqueur de la Coupe d'Italie Bologne en finale à Riyad, en Arabie saoudite.

Keystone-SDA

22.12.2025, 22:27

22.12.2025, 22:29

David Neres a été décisif côté napolitain: le Brésilien a ouvert le score pour les Italiens du sud en fin de la première mi-temps et a doublé la mise à l'heure de jeu.

Bologne, qui avait battu l'Inter Milan aux tirs au but en demi-finale, a dû se passer, entre autres, de l'international suisse Remo Freuler, qui se remet encore de sa fracture de la clavicule, pour sa première finale de Supercoupe.

