Serie A Naples domine la Lazio et revient à un point de Milan

Melchior Cordonier

4.1.2026

Naples, champion d'Italie en titre, s'est imposé dimanche sur le terrain de la Lazio Rome (2-0) pour revenir à un point du leader, l'AC Milan, vainqueur vendredi à Cagliari (1-0) en ouverture de la 18e journée.

Agence France-Presse

04.01.2026, 18:17

Sous une pluie parfois battante, le Napoli a signé sa cinquième victoire lors des six derniers journées de Serie A grâce à Leonardo Spinazzola (13e) et Amir Rrahmani (32e).

L'équipe d'Antonio Conte, toujours privée de Kevin De Bruyne et d'André-Frank Zambo Anguissa, s'est replacée à la deuxième place avec 37 points, soit un de moins que l'AC Milan.

Mais le technicien italien a vu son attaquant brésilien David Neres sortir sur blessure à une cheville: «Il faut espérer que cela ne soit pas grave, car on n'est pas épargné par les blessures depuis plusieurs semaines».

«Je dois féliciter mon équipe, jouer face à la Lazio au Stade olympique de cette manière, avec si peu de déchets techniques, c'est quelque chose de fort», a insisté Conte dont l'équipe affiche, à ce stade de la saison, exactement le même bilan qu'en janvier 2025.

Mais le Milan et le Napoli peuvent être débordés par l'Inter (3e, 36 pts) si les Nerazzurri battent en début de soirée Bologne (7e, 26 pts) à San Siro.

La Lazio, dont l'entraîneur Maurizio Sarri était sur le banc après avoir subi la semaine dernière une intervention chirurgicale pour corriger un trouble du rythme cardiaque, a rétrogradé à la neuvième place (24 pts).

La Lazio a terminé la rencontre à neuf après les exclusions de Tijjani Noslin (81e) et d'Adam Marusic (89e), ce dernier pour s'être battu avec le défenseur de Naples Pasquale Mazzocchi, lui aussi exclu.

En bas de classement, la Fiorentina a abandonné la dernière place à Pise (12 pts tous les deux) grâce à son deuxième succès de la saison, à domicile face à la Cremonese (1-0).

L'international italien Moise Kean, entré en jeu à la 85e minute, a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel (90e+2) et offert à son très contesté entraîneur Paolo Vanoli qui a succédé en novembre à Stefano Pioli, une bouffée d'oxygène.

Mais la Viola, qui fêtera la saison prochaine son 100e anniversaire, accuse trois points de retard sur la 17e place, synonyme de maintien et occupée par le Genoa.

