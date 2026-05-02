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Serie A Naples neutralisé, l'Inter n'a plus besoin que d'un point pour jubiler

ATS

2.5.2026 - 20:27

Côme et Naples sont restés dos à dos (0-0) samedi lors de la 35e journée de Serie A.

Le Napoli d'Antonio Conte a perdu 2 points précieux samedi.
Le Napoli d'Antonio Conte a perdu 2 points précieux samedi.
ATS

Keystone-SDA

02.05.2026, 20:27

02.05.2026, 20:54

Le faux-pas des Napolitains pourrait permettre à l'Inter Milan de Sommer et Akanji d'empocher dimanche le 21e titre de son histoire s'il ne s'incline pas face à Parme.

Dominé en première période, le Napoli a bien failli surprendre Côme à la 80e minute sur un raid de Scott McTominay, puis sur une frappe de Matteo Politano. Mais ce tir a été repoussé par le montant droit du gardien français Jean Butez (84e).

Après ce nul, le champion en titre a réduit son retard sur l'Inter à neuf points. Il peut donc toujours théoriquement, en remportant ses trois derniers matches, revenir à la hauteur du leader si celui-ci ne marque plus un seul point lors des quatre ultimes journées.

Dans ce cas, hautement improbable, les deux équipes seraient à égalité à l'issue de la saison régulière et seraient départagées pour le titre par des barrages. Mais ce scénario pourrait être rendu caduc dès dimanche si l'Inter bat Parme ou fait match nul à San Siro.

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