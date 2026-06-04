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Allegri prêt à prendre la relève Coup de théâtre à Naples : Antonio Conte fait ses adieux

ATS

4.6.2026 - 13:40

Naples a officialisé jeudi le départ d'Antonio Conte
Naples a officialisé jeudi le départ d'Antonio Conte
ATS

Le vice-champion d'Italie Naples a officialisé jeudi le départ après deux saisons de son entraîneur Antonio Conte. Ce dernier devrait être remplacé par Massimiliano Allegri, remercié par l'AC Milan.

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Keystone-SDA, Keystone-ATS

04.06.2026, 13:40

04.06.2026, 15:28

«Le Napoli annonce avoir résilié d'un commun accord et de manière anticipée, par rapport à l'échéance originelle, les contrats de travail de son entraîneur Antonio Conte et de ses collaborateurs», a indiqué le club dans son communiqué.

Sous la direction d'Antonio Conte, Naples a remporté le titre de champion d'Italie 2025, le quatrième de son histoire, fini deuxième de la Serie A cette saison et s'est adjugé la dernière Supercoupe d'Italie, mais a échoué cette année dès la phase de ligue de la Ligue des champions.

Mercato. Rasmus Hojlund officiellement joueur de Naples

MercatoRasmus Hojlund officiellement joueur de Naples

Selon la presse italienne, Conte est pressenti pour prendre la direction de l'équipe d'Italie. L'ancien international italien a déjà dirigé la Nazionale entre 2014 et 2016, mais la nomination du prochain sélectionneur devra attendre l'élection du nouveau président de la Fédération italienne, prévue le 22 juin.

Naples est en contacts avancés avec Allegri qui a été licencié par l'AC Milan après la fin de saison catastrophique de son équipe, 5e du Championnat d'Italie et privée de Ligue des champions par une défaite à domicile (2-1 contre Cagliari) lors de la 38e et dernière journée de la saison.

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