Naples a concédé sa deuxième défaite de la saison samedi sur le terrain du Torino (1-0). Cela a permis à son dauphin de la saison dernière, l'Inter Milan, de prendre les commandes de la Serie A d'Italie grâce à son succès 1-0 face à la Roma.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Giovanni Simeone n'a pas raté ses retrouvailles avec le Napoli, son club de 2022 à 2025, qu'il a quitté, déçu de son temps de jeu, cet été pour rejoindre en prêt le Toro. Le fils aîné de Diego Simeone, l'emblématique entraîneur de l'Atletico de Madrid, a inscrit le seul but de la rencontre (34e), un but qu'il n'est pas prêt d'oublier contre ses anciens coéquipiers avec qui il a été sacré champion d'Italie en mai dernier.

Au Stade olympique, les tifosi de la Roma espéraient voir leur équipe prendre seule la tête du championnat après le faux pas de Naples. Mais la Roma a chuté, concédant un but après seulement six minutes face à l'Inter (avec Yann Sommer et Manuel Akanji) sur une réalisation du Français Ange-Yoan Bonny. Grâce à cette quatrième victoire de suite, l'Inter est le nouveau leader avec 15 points, comme Naples (2e) et l'AS Rome (3e).

Mais l'AC Milan, 4e avec 13 points, peut mettre tout ce beau monde d'accord en battant la Fiorentina dimanche (20h45).