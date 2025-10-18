  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A Naples et la Roma trébuchent, l'Inter retrouve les sommets

ATS

18.10.2025 - 22:59

Naples a concédé sa deuxième défaite de la saison samedi sur le terrain du Torino (1-0). Cela a permis à son dauphin de la saison dernière, l'Inter Milan, de prendre les commandes de la Serie A d'Italie grâce à son succès 1-0 face à la Roma.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

18.10.2025, 22:59

Giovanni Simeone n'a pas raté ses retrouvailles avec le Napoli, son club de 2022 à 2025, qu'il a quitté, déçu de son temps de jeu, cet été pour rejoindre en prêt le Toro. Le fils aîné de Diego Simeone, l'emblématique entraîneur de l'Atletico de Madrid, a inscrit le seul but de la rencontre (34e), un but qu'il n'est pas prêt d'oublier contre ses anciens coéquipiers avec qui il a été sacré champion d'Italie en mai dernier.

Au Stade olympique, les tifosi de la Roma espéraient voir leur équipe prendre seule la tête du championnat après le faux pas de Naples. Mais la Roma a chuté, concédant un but après seulement six minutes face à l'Inter (avec Yann Sommer et Manuel Akanji) sur une réalisation du Français Ange-Yoan Bonny. Grâce à cette quatrième victoire de suite, l'Inter est le nouveau leader avec 15 points, comme Naples (2e) et l'AS Rome (3e).

Mais l'AC Milan, 4e avec 13 points, peut mettre tout ce beau monde d'accord en battant la Fiorentina dimanche (20h45).

Les plus lus

Les États-Unis secoués par une vague de manifestations contre Trump
Netanyahu annonce qu'il briguera un nouveau mandat
Le renoncement d'Andrew «donne raison» à son accusatrice
Décès de Sofia Corradi, créatrice du programme Erasmus
«Il a dit qu'il voulait violer ma fille»