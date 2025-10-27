  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A Naples pourrait être privé de De Bruyne jusqu'à début 2026

ATS

27.10.2025 - 15:23

Naples pourrait être privé jusqu'à début 2026 de Kevin De Bruyne, a annoncé lundi le champion d'Italie en titre et leader de la Serie A. L'international belge est blessé à la cuisse droite.

Kevin De Bruyne ne devrait pas rejouer en 2025.
Kevin De Bruyne ne devrait pas rejouer en 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.10.2025, 15:23

27.10.2025, 15:56

«Kevin De Bruyne a passé des examens qui ont mis en évidence qu'il souffrait d'une lésion de vaste ampleur au biceps fémoral de la cuisse droite», a indiqué le Napoli dans un communiqué. «Le joueur a déjà entamé son parcours de rééducation», a ajouté le club sans donner plus de précisions.

Serie A. Naples remporte le choc face à l'Inter Milan mais perd De Bruyne

Serie ANaples remporte le choc face à l'Inter Milan mais perd De Bruyne

Selon la Gazzetta dello Sport et la chaîne de télévision Sky Sport, De Bruyne ne devrait pas rejouer en 2025 et manquera donc au moins deux mois de compétition. «KDB» s'est blessé samedi en ouvrant la marque à la 33e minute lors de la victoire de son équipe (3-1) face à l'Inter pour le compte de la 8e journée du Championnat d'Italie.

Après avoir transformé son pénalty, l'ancien joueur de Manchester City s'est aussitôt figé et a placé sa main droite sur sa cuisse droite. Incapable de marcher et grimaçant, il a été dans un premier temps soutenu par ses coéquipiers, avant d'être évacué du terrain par deux soigneurs.

Depuis son arrivée à Naples libre de tout contrat, De Bruyne (34 ans) a marqué quatre buts en huit matches de championnat et délivré deux passes décisives en Ligue des champions.

Les plus lus

Cyberharcèlement de Brigitte Macron: dix personnes jugées à Paris
Dans le quartier Telli à Aarau, c’est le chaos des chariots – Coop passe maintenant à l’action
«Encore moi ? Va te faire…» - La colère de Vinicius envers Xabi Alonso en plein Clasico
Poutine met fin à un accord avec Washington sur le plutonium
De Gampel/Steg à Brigue (VS) sans interruption
La dernière danse de Pia Sundhage avec la Nati ?