Naples a dominé le Torino 2 à 1 vendredi en ouverture de la 28e journée du Championnat d'Italie pour revenir à un point de l'AC Milan, qui affronte l'Inter dimanche dans un derby sans doute décisif pour l'attribution du scudetto.

Elmas segna e il Napoli raddoppia! 💎#NapoliTorino 2-0 pic.twitter.com/aJCs6brHFR — Lega Serie A (@SerieA) March 6, 2026

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Le Napoli s'est imposé grâce à des buts d'Alisson Santos (7e) et d'Eljif Elmas (68e) et a signé sa première victoire à domicile en Série A depuis le 31 janvier.

Le champion en titre reste 3e (56 pts) mais ne compte plus qu'un point de retard sur le Milan (2e, 57 pts) qui doit battre dimanche son grand rival, l'Inter, leader avec 67 points, pour conserver une chance d'être sacré champion d'Italie.

La rencontre, à sens unique jusqu'à ce que le Torino réduise la marque à la 86e minute, a été marqué par l'entrée en jeu à la 79e minute de Kevin De Bruyne. L'international belge n'était plus apparu en compétition depuis 132 jours et sa blessure à la cuisse droite le 25 octobre dernier.

Conte content de ses joueurs

Antonio Conte a également enregistré le retour d'un autre cadre, le milieu camerounais Frank Anguissa, blessé lui aussi à une cuisse et absent depuis le 9 novembre

«Il y a bien sûr eu les retours de ces joueurs importants qui nous apportent beaucoup de sérénité, mais ce que je retiens avant tout, c'est le comportement de cette équipe qui s'est battue pendant 90 minutes pour décrocher trois points importants», a souligné l'entraîneur du Napoli.

Après cette troisième défaite lors des quatre dernières journée, le Torino reste 14e (30 pts), avec six points d'avance sur le relégable, Lecce (18e, 24 pts).