Serie A Naples réalise la bonne affaire dans sa poursuite des deux Milan

Arthur Rappaz

6.3.2026

Naples a dominé le Torino 2 à 1 vendredi en ouverture de la 28e journée du Championnat d'Italie pour revenir à un point de l'AC Milan, qui affronte l'Inter dimanche dans un derby sans doute décisif pour l'attribution du scudetto.

Agence France-Presse

06.03.2026, 23:46

Le Napoli s'est imposé grâce à des buts d'Alisson Santos (7e) et d'Eljif Elmas (68e) et a signé sa première victoire à domicile en Série A depuis le 31 janvier.

Ligue des champions. L'Inter en grand danger, Yann Sommer doit se racheter

Ligue des championsL'Inter en grand danger, Yann Sommer doit se racheter

Le champion en titre reste 3e (56 pts) mais ne compte plus qu'un point de retard sur le Milan (2e, 57 pts) qui doit battre dimanche son grand rival, l'Inter, leader avec 67 points, pour conserver une chance d'être sacré champion d'Italie.

Serie A. Parme inflige à l’AC Milan un premier revers depuis août

Serie AParme inflige à l’AC Milan un premier revers depuis août

La rencontre, à sens unique jusqu'à ce que le Torino réduise la marque à la 86e minute, a été marqué par l'entrée en jeu à la 79e minute de Kevin De Bruyne. L'international belge n'était plus apparu en compétition depuis 132 jours et sa blessure à la cuisse droite le 25 octobre dernier.

Conte content de ses joueurs

Antonio Conte a également enregistré le retour d'un autre cadre, le milieu camerounais Frank Anguissa, blessé lui aussi à une cuisse et absent depuis le 9 novembre

Serie A. Akanji marque, l'Inter Milan s'envole en tête du championnat

Serie AAkanji marque, l'Inter Milan s'envole en tête du championnat

«Il y a bien sûr eu les retours de ces joueurs importants qui nous apportent beaucoup de sérénité, mais ce que je retiens avant tout, c'est le comportement de cette équipe qui s'est battue pendant 90 minutes pour décrocher trois points importants», a souligné l'entraîneur du Napoli.

Après cette troisième défaite lors des quatre dernières journée, le Torino reste 14e (30 pts), avec six points d'avance sur le relégable, Lecce (18e, 24 pts).

