Naples a pris avec autorité la première place provisoire de la Serie A, en attendant les matches de l'Inter et de la Roma dimanche. Le champion d'Italie s'est imposé 3-1 à domicile samedi contre l'Atalanta Bergame.

Naples prend provisoirement la tête après sa victoire 3-1 contre l’Atalanta. EPA

Portés par un doublé de leur Brésilien David Neres, les Napolitains ont porté leur total à 25 points après 12 journées.

L'Inter, leader grâce à une meilleure différence de buts avant le début de cette journée avec 24 points, devra s'imposer dimanche dans le toujours très disputé derby contre l'AC Milan (20h45) pour être certain de conserver sa place.

La Roma, également à 24 points, sera en déplacement dimanche à Cremonese (11e, 14 pts) et peut profiter d'un faux pas des intéristes pour prendre seule la tête.

Marque rouge sur le visage

Contre l'Atalanta, Naples a ouvert le score rapidement (17e) par le Brésilien David Neres, à l'issue d'une belle chevauchée personnelle sur un contre mené tambour battant. Il a doublé la mise à la 38e minute, bien lancé dans la profondeur sur un ballon récupéré au milieu de terrain. L'international néerlandais Noa Lang a tué le match juste avant la pause, de la tête à bout portant (3-0, 45e).

A Naples comme sur tous les terrains de Serie A ce week-end, joueurs, arbitres et entraîneurs portaient une étonnante marque rouge sur le visage: le championnat d'Italie s'est associé de cette façon à la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, célébrée le 25 novembre. Le maquillage signifiait «carton rouge à la violence».

La bonne affaire bolognaise

Derrière Naples, la bonne affaire de ce samedi a été réalisée par Bologne, vainqueur 3-0 à Udinese malgré l'absence du milieu de terrain de l'équipe de Suisse Remo Freuler, qui se remet toujours d'une fracture de la clavicule. Les Rossoblù comptent désormais 24 points, sont provisoirement troisièmes, et complètement dans la course au titre.

Ils ont manqué un pénalty en première période, mais Tommaso Pobega a signé un doublé en cinq minutes après la pause (54e et 59e) pour assommer l'Udinese. Federico Bernardeschi a profité d'une erreur de la défense adverse pour corser l'addition dans le temps additionnel (90e+4).

La Juve freinée

La Juventus en revanche a raté une occasion de s'accrocher au groupe de tête, en concédant un nul (1-1) à Florence après avoir mené. La Vieille Dame stagne à 20 points (provisoirement 6e), à cinq longueurs de Naples.

Filip Kostic a ouvert le score pour la Juve contre la Fiorentina, où évolue le milieu suisse Simon Sohm, sur un tir lointain à la reprise d'un ballon mal repoussé par la défense florentine (1-0, 45e+5). Rolando Mandragora a égalisé juste au retour des vestiaires, lui aussi sur un tir lointain superbe en pleine lucarne (1-1, 48e).