Naples, difficile vainqueur de Lecce (1-0) mardi, a porté son avance en tête du Championnat d'Italie à trois points, tandis que l'AC Milan a dû se contenter d'un nouveau nul (1-1) contre l'Atalanta.

Antonio Conte doit composer avec un effectif amoindri par les blessures. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

Trois jours après avoir donné une leçon à l'Inter Milan (3-1), le Napoli n'a pas été aussi convaincant en ouverture de la 9e journée de la Serie A. Privé de Kevin De Bruyne pour les trois prochains mois, le champion d'Italie en titre s'est imposé sur un but de la tête d'Andre-Frank Anguissa (69e).

Antonio Conte peut aussi remercier son gardien de but Vanja Milinkovic-Savic qui a détourné un penalty du grand espoir italien, prêté à Lecce par l'AC Milan, Francesco Camarda (56e).

«C'est toujours difficile de venir à Lecce, mon équipe a fait preuve de sang-froid et d'intelligence», a analysé Conte sur la plateforme DAZN. «On est privé de joueurs importants, comme De Bruyne, (Romelu) Lukaku, (Alex) Meret, ca me fait rire quand j'entendais dire qu'on avait trop recruté cet été», a lâché le technicien italien, visiblement agacé.

Naples est assuré de rester en tête avec ses 21 points. Mieux, l'un de ses poursuivants, l'AC Milan, a encore laissé filer des points.

Milan au ralenti

Tout avait pourtant bien commencé pour l'équipe de Massimiliano Allegri avec l'ouverture du score dès la 4e minute par Samuele Ricci. Mais le Milan, toujours sans Adrien Rabiot et Christian Pulisic, s'est fait endormir par l'Atalanta.

La «Dea» a logiquement égalisé grâce à Ademola Lookman (35e) et aurait pu s'imposer sur un tir de Davide Zappacosta (85e), sans un spectaculaire arrêt de Mike Maignan.

Après ce troisième nul en quatre matches, les Rossoneri sont toujours 3e (18 pts), mais comptent désormais trois points de retard sur Naples. L'Atalanta, abonnée aux nuls (7 en neuf matches!), reste 7e (13 pts).

Mercredi, l'AS Rome (2e, 18 points) affronte Parme (15e, 7 pts), l'Inter (4e, 15 pts) peut se relancer contre la Fiorentina (18e 4 pts), tandis que la Juventus Turin (8e, 12 pts) qui a limogé Igor Tudor lundi, reçoit l'Udinese (9e, 12 pts) avec un entraîneur intérimaire, avant la possible arrivée de Luciano Spalletti, ex-entraîneur de Naples et sélectionneur de l'Italie.