Naples a signé un succès important face à la Juventus Turin dimanche (2-1). Cela lui permet de repasser en tête du classement de la Serie A.

Rasmus Højlund a inscrit les deux buts napolitains. IMAGO/Marco Canoniero

Keystone-SDA ATS

Le Napoli a dû s'y reprendre à deux fois, mais il a fini par couler la Juve et gâcher le retour de Luciano Spalletti, entraîneur du scudetto 2023 de Naples, au stade Diego-Armando-Maradona.

Grâce à cette troisième victoire de suite en Serie A, les champions d'Italie ont repris les commandes au classement avec 31 points, soit un de plus que l'Inter (2e), impressionnant contre Côme (4-0) samedi, et trois de plus que l'AC Milan (3e) qui dispute dans le stade du Torino lundi son match de cette 14e journée.

La Juventus reste 7e, mais accuse huit points de retard sur son adversaire du jour.