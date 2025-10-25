  1. Clients Privés
Serie A Naples remporte le choc face à l'Inter Milan mais perd De Bruyne

ATS

25.10.2025 - 20:30

Naples est repassé en tête du Championnat d'Italie grâce à son succès (3-1) face à l'Inter Milan de Manuel Akanji et Yann Sommer samedi. Ces derniers restaient sur sept victoires de suite.

Keystone-SDA

25.10.2025, 20:30

25.10.2025, 23:13

Humilié 6-2 par le PSV Eindhoven en Ligue des champions mardi et en plein doute après deux défaites sur ses trois derniers matches de championnat, le Napoli a réagi avec brio devant son public.

Ligue des champions. Le PSG, l’Inter et Arsenal font le plein dans une soirée de folie !

Ligue des championsLe PSG, l’Inter et Arsenal font le plein dans une soirée de folie !

Les champions d'Italie en titre ont ainsi repris les commandes de la Serie A avec leurs 18 points, soit un de plus que l'AC Milan (2e), tenu la veille en échec à domicile par Pise (2-2). L'Inter a de son côté rétrogradé à la 4e place (15 pts).

De Bruyne marque et se blesse

Kevin de Bruyne, sur penalty (33e) en se blessant au passage à la cuisse droite, Scott McTominay d'une superbe reprise (54e), et André-Frank Anguissa (66e) au terme d'un exploit personnel, ont coulé l'Inter.

Les vice-champions d'Italie et d'Europe 2025, toujours privés de Marcus Thuram, sont revenus à 2-1 grâce à un pénalty de Hakan Calhanoglu (59e). Mais les Nerazzurri ont manqué de réussite, notamment en fin de première période où ils ont frappé les poteaux napolitains à deux reprises, et ont fait preuve d'une inhabituelle fébrilité défensive.

