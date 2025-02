La Juventus Turin a été éliminée mercredi soir en quart de finale de la Coupe d'Italie par Empoli après la séance des tirs au but (1-1 et 4-2 t.a.b). Une défaite qui a provoqué la colère de son entraîneur Thiago Motta, évoquant un sentiment de «honte».

Thiago Motta n’a pas apprécié l’attitude de ses joueurs en Coupe d’Italie mercredi. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

blue Sport avec l’AFP Nicolas Larchevêque

A domicile, la Juve a d'abord été menée après un but de Youssouf Maleh (24e) avant de réagir après la pause grâce au Français Khephren Thuram (66e). Mais elle a plié dans la séance des tirs au but après des ratés de Dusan Vlahovic et Kenan Yildiz.

Cette élimination n’a pas été du goût de l’entraîneur des Bianconeri, Thiago Motta. «La première mi-temps est tout simplement honteuse. Le public a été gentil aujourd'hui au vu de ce qu'on a vu en première mi-temps. J'ai honte. C'est ma faute. Je n'ai pas réussi à leur faire comprendre l'importance de ce match quand on porte le maillot de la Juve», a-t-il déclaré à l’issue la rencontre au micro de «Mediaset».

«Il y a une chose qu'on ne peut pas rater : notre comportement. C'est inadmissible. On demande pardon aux supporters, au club et à l'histoire de la Juve. Nous avons touché le fond. Dans le foot comme dans la vie, les choses se méritent. Ce soir, j'ai vu une équipe qui prétend des choses sans les mériter. J'éprouve de la honte. J'ai honte de voir mon équipe jouer de cette manière. Tu dois respecter l'endroit où tu es et l'histoire du club dans lequel tu joues. Il faut une attitude différente sur le terrain, il faut toujours courir et donner sur le terrain. J'ai vraiment honte ce soir», a poursuivi le technicien de 42 ans.

«Première fois que je vois une de mes équipes avec cette attitude»

Et en conférence de presse, comme le rapporte «Eurosport», Motta était toujours furieux envers ses joueurs : «C'est la première fois de ma carrière d'entraîneur que je vois une de mes équipes avec cette attitude. J'ai honte ce soir, j'ai honte. Waouh... (silence) C'est inadmissible. C'est ma responsabilité, c'est moi l'entraîneur. Je n'accepte pas ça, dans n'importe quel travail. Le comportement ne doit jamais manquer. J'ai honte.»

«Les tifosi ont été très gentils ce soir, très gentils. On méritait beaucoup plus que ce qu'on a entendu ce soir (sous-entendu les sifflets). On ne joue pas avec l'attitude et le comportement, encore moins sous le maillot de la Juve. Ce n'est pas une belle sensation. Elle est même très vilaine. On peut gagner ou perdre, mais jamais jouer avec cette attitude. C'est très grave. La base de la vie et le football, c'est un comportement exemplaire. Cela prouve que je n'ai pas réussi à transmettre l'importance de la rencontre à mon équipe», a-t-il encore pesté.

Une semaine après sa sortie peu glorieuse contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions, la Juventus quitte également la Coupe d’Italie et n’a désormais plus que le championnat à disputer. Après 26e journée de Serie A, elle pointe au 4e rang, une place synonyme de C1 qu’elle devra défendre à tout prix pour s’éviter une déroute totale cette saison.

Empoli, mal classé en Série A (18e) rejoint dans le dernier carré les deux clubs de Milan et Bologne. Les demi-finales auront lieu les 2 et 23 avril, la finale le 14 mai.