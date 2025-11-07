  1. Clients Privés
Serie A Paolo Vanoli succède à Stefano Pioli sur le banc de la Fiorentina

ATS

7.11.2025 - 16:23

L'Italien Paolo Vanoli a succédé à son compatriote Stefano Pioli au poste d'entraîneur de la Fiorentina, a annoncé le club toscan, lanterne rouge de Serie A. La Fiorentina n'a pas précisé la durée de son contrat.

Keystone-SDA

07.11.2025, 16:23

Vanoli (53 ans) était sans club depuis son départ en juillet dernier du Torino après une seule saison. Il a auparavant dirigé plusieurs sélections italiennes de jeunes, le Spartak Moscou (2021-22) et Venise (2022-24).

L'ancien international italien (deux sélections), passé notamment par la Fiorentina, prend la direction d'une équipe en crise qui n'a empoché que quatre points en dix journées de Serie A, soit le pire bilan de son histoire à ce stade de la saison.

