L'Italien Paolo Vanoli a succédé à son compatriote Stefano Pioli au poste d'entraîneur de la Fiorentina, a annoncé le club toscan, lanterne rouge de Serie A. La Fiorentina n'a pas précisé la durée de son contrat.

Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina



ACF Fiorentina comunica che Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/KImMrLa1mx — ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 7, 2025

Keystone-SDA ATS

Vanoli (53 ans) était sans club depuis son départ en juillet dernier du Torino après une seule saison. Il a auparavant dirigé plusieurs sélections italiennes de jeunes, le Spartak Moscou (2021-22) et Venise (2022-24).

L'ancien international italien (deux sélections), passé notamment par la Fiorentina, prend la direction d'une équipe en crise qui n'a empoché que quatre points en dix journées de Serie A, soit le pire bilan de son histoire à ce stade de la saison.