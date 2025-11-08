Sascha Britschgi s'est illustré lors de la 11e journée de Serie A. Le latéral droit suisse de Parme a été à l'origine des deux buts de son équipe lors du nul 2-2 à domicile contre l'AC Milan.

L’AC Milan ont fait 2 - 2 face à Parme. EPA

Keystone-SDA ATS

Les visiteurs ont rapidement mené après des buts de Saelemaekers (12e) et Leao (25e/pen). Britschgi a ensuite servi Bernabé (45e) et Del Prato (62e) pour ramener Parme à la hauteur des rossoneri, pour qui Zachary Athekame est entré à la 87e.

Ce partage des points a empêché les Milanais de prendre seuls la tête du classement. Ils comptent 22 points tout comme Naples, qui jouera dimanche à Bologne.