  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Serie A Parme inflige à l’AC Milan un premier revers depuis août

ATS

22.2.2026 - 23:15

L'AC Milan s'est incliné en Serie A pour la première fois depuis août 2025 face à Parme 1-0 dimanche. Au classement, les Rossoneri (2es) comptent dix points de retard sur leur rival de l'Inter, leader avec 64 points.

L’AC Milan chute pour la première fois depuis août 2025 face à Parme.
L’AC Milan chute pour la première fois depuis août 2025 face à Parme.
AP

Keystone-SDA

22.02.2026, 23:15

Mariano Trollo a inscrit le but de la victoire pour Parme à la 80e. Ce résultat met fin à une impressionnante série de 24 matches sans défaite en championnat pour l'AC Milan, qui ne comptait jusque-là qu'un seul revers concédé lors de la 1re journée face à Cremonese 2-1.

De son côté, Naples a ainsi manqué l'occasion de revenir sur la deuxième place, en allant s'incliner à Bergame face à l'Atalanta 2-1 dans l'après-midi. Le Napoli pourrait s'est même fait déloger de son troisième rang par l'AS Rome, vainqueur de Cremonese 3-0 et qui compte également 50 points, à la différence de buts.

Les plus lus

Les Moretti ne disposaient d’aucun fonds lors de la reprise du Constellation
Opération spéciale : l’armée abat le chef de l’un des principaux cartels sud-américains
La Hongrie va bloquer le 20e paquet de sanctions contre la Russie
New York confinée dans l’attente d’une tempête d’une ampleur inédite depuis une «décennie»
Le Canada «inconsolable» après le but de Jack Hughes
«J'essaie de ne pas mourir» : un jeune alpiniste italien retrouvé sans vie dans les Grisons