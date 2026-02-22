L'AC Milan s'est incliné en Serie A pour la première fois depuis août 2025 face à Parme 1-0 dimanche. Au classement, les Rossoneri (2es) comptent dix points de retard sur leur rival de l'Inter, leader avec 64 points.

Keystone-SDA ATS

Mariano Trollo a inscrit le but de la victoire pour Parme à la 80e. Ce résultat met fin à une impressionnante série de 24 matches sans défaite en championnat pour l'AC Milan, qui ne comptait jusque-là qu'un seul revers concédé lors de la 1re journée face à Cremonese 2-1.

De son côté, Naples a ainsi manqué l'occasion de revenir sur la deuxième place, en allant s'incliner à Bergame face à l'Atalanta 2-1 dans l'après-midi. Le Napoli pourrait s'est même fait déloger de son troisième rang par l'AS Rome, vainqueur de Cremonese 3-0 et qui compte également 50 points, à la différence de buts.