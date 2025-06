Patrick Vieira a prolongé son contrat d'entraîneur du Genoa jusqu'en juin 2027, a annoncé le club. L'ancien international français occupe le poste depuis novembre 2024.

📝 Il Genoa CFC comunica di aver esteso il contratto dell’allenatore Patrick Vieira fino al 30 giugno 2027.



La nota del Club 👉 https://t.co/2B3dxKMg1M 🔴🔵 pic.twitter.com/S9R5ZYTvjz — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 8, 2025

Keystone-SDA ATS

Vieira (48 ans), qui avait remplacé Alberto Gilardino sur le banc, était initialement sous contrat jusqu'en juin 2026. Le nom du champion du monde 1998 et champion d'Europe 2000 a notamment été évoqué pour prendre les commandes de l'Inter Milan en remplacement de Simone Inzaghi, mais le club milanais devrait porter son choix sur son ancien joueur Cristian Chivu.

«Nous sommes heureux et fiers de poursuivre notre parcours commun avec Patrick. Ensemble, nous voulons continuer à progresser avec stabilité et continuité. Ce que l'entraîneur a su transmettre à l'équipe ces derniers mois reflète pleinement l'ADN du Genoa», a expliqué dans un communiqué le directeur général du club Andres Blazquez.

«Je me sens bien au Genoa et à Gênes. Prolonger notre relation était la chose la plus naturelle à faire, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour trouver un accord», a de son côté assuré Vieira.

A son arrivée, le Genoa était 17e de la Serie A. Le club au griffon a ensuite empoché sous sa direction 33 points en 26 journées et a rapidement assuré son maintien dans l'élite, avec douze points d'avance sur le 18e, Empoli, relégué.