Dans un bon jour, Rafael Leao martyrise les défenses adverses, dans un mauvais jour, il joue avec les nerfs de ses entraîneurs: à 26 ans, l'attaquant portugais de l'AC Milan suscite toujours autant d'interrogations et frustrations que le match contre la Fiorentina dimanche (20h45) ne pourra sûrement pas dissiper.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Il n'aura fallu que deux matches à Massimiliano Allegri pour perdre patience avec Leao.

Avant la trêve internationale, lors du choc contre la Juventus Turin (0-0), le technicien italien, dont l'équipe pointe à la 3e place de la Serie A à deux longueurs de la tête, n'a guère goûté le manque d'implication défensive et de réalisme de son attaquant, entré en jeu à la 63e minute: il lui a fait vertement savoir du banc de touche, puis une fois rentré aux vestiaires.

«Un joueur comme lui doit marquer sur les deux occasions qu'il a eues, il doit faire la différence», s'est lamenté Allegri qui lui a depuis fait savoir qu'il n'était pas assuré de récupérer son statut de titulaire, une fois son problème à une épaule définitivement oublié.

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le Milan, son club depuis 2019, Leao peut encore compter sur un soutien de poids parmi les dirigeants lombards, son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic.

«J'étais dans le vestiaire à Turin, tout le monde était en colère, Allegri bien sûr mais Leao aussi», a expliqué le conseiller spécial du propriétaire et président du club rossonero, Gerry Cardinale.

«On attend toujours de Rafa qu'il soit magique, car il est magique. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et il a nous offert notre dernier scudetto (en 2021) seul (...) Tout le monde dit qu'il a déjà 26 ans, mais j'ai atteint mon top à 28 ans», a rappelé «Ibra».

«Saison décisive»

Mais comme beaucoup, son coéquipier français Adrien Rabiot, forfait contre la Fiorentina en raison d'une blessure à un mollet, commence à s'interroger.

«C'est un joueur qui a du potentiel, mais à 26 ans, tu n'es plus jeune et tu n'as plus de temps à perdre. Cela serait dommage qu'il soit catégorisé uniquement comme un joueur au grand potentiel», a-t-il fait remarquer récemment. «C'est une saison décisive pour Leao, lui seul peut s'aider», a renchéri Fabio Capello, ancien entraîneur de l'AC Milan (1991-96 et 1997-98).

Depuis son arrivée à Milan en 2019, après une saison à Lille (2018-19), «Rafa» a marqué 71 buts en 263 matches toutes compétitions confondues. Mais son rendement plafonne et recule même: depuis son record en une saison de Serie A (15 but) en 2022-23, il n'a plus dépassé les dix buts.

La saison dernière, l'attaquant formé au Sporting Lisbonne a même perdu sa place en pointe de l'attaque milanaise. Pour le piquer au vif, ses compatriotes Paulo Fonseca puis Sergio Conceiçao, fatigués par son attitude parfois dilettante, l'ont relégué sur le banc des remplaçants.

La saison 2025-06 s'annonçait bien avec des sorties convaincantes en matches de préparation, avant une blessure à une épaule mi-août qui l'a limité à deux matches de championnat.

Ex-enfant terrible de la Serie A qui a frustré lui aussi nombre de ses entraîneurs, Mario Balotelli croit encore à l'explosion de Leao: «S'il se mettait en tête d'être fort, personne ne pourrait lutter, ce gars est une force de la nature», a jugé «Super-Mario».