Serie A Pise et Vérone licencient leur entraîneur

ATS

2.2.2026 - 14:30

Les mal classés Pise et Vérone se sont séparés de leur entraîneur respectif, Alberto Gilardino pour le club toscan et Paolo Zanetti pour l'Hellas. Leur licenciement survient après une nouvelle défaite lors de la 23e journée du Championnat d'Italie.

Alberto Gilardino n'est plus l'entraîneur de Pise
Alberto Gilardino n'est plus l'entraîneur de Pise
ATS

Keystone-SDA

02.02.2026, 14:30

02.02.2026, 14:58

Pise, 19e et avant-dernier de la Serie A, a mis fin au contrat de Gilardino dimanche soir, quelques heures après sa défaite à domicile contre Sassuolo (3-1). C'est le Fribourgeois Michel Aebischer qui a sauvé l'honneur en inscrivant son premier but avec Pise.

Le club toscan n'a gagné qu'un seul match depuis son retour dans l'élite en août et affiche avec ses 14 points quatre longueurs de retard sur le premier non-relégable, Lecce (17e).

Gilardino, membre de l'équipe d'Italie sacrée championne du monde 2006, avait succédé en juin dernier à Filippo Inzaghi qui avait obtenu la promotion en Serie A. Selon la presse italienne, Pise espère recruter pour lui succéder l'ancien international suédois Oscar Hiljemark.

Lanterne rouge de la Serie A, avec 14 points comme Pise, Vérone a pour sa part été humilié 4-0 à Cagliari samedi. Dirigé depuis juin 2024 par Paolo Zanetti, l'Hellas avait terminé 14e du championnat la saison dernière, mais n'a gagné que deux fois – pour treize défaites et huit nuls – en 23 journées.

Hasard du calendrier, Vérone reçoit Pise vendredi en ouverture de la 24e journée du Championnat d'Italie. Depuis le coup d'envoi de la saison, six clubs de Serie A ont changé d'entraîneur.

