L'affaire de paris sur des plateformes illégales qui a valu aux internationaux italiens Sandro Tonali et Nicolo Fagioli de longues suspensions a rattrapé d'autres joueurs de football de Serie A, actuels ou anciens. Cela concerne notamment les Argentins Leandro Paredes et Angel Di Maria, champions du monde en 2022.

Angel Di Maria, qui évolue aujourd’hui à Benfica, est sous enquête. IMAGO/Sports Press Photo

AFP ATS

Selon les agences de presse ANSA et AGI, douze joueurs, outre Tonali et Fagioli, sont sous enquête pour avoir eu recours à ces plateformes clandestines entre décembre 2021 et octobre 2023, pour des paris sur des sports, autres que le football, et surtout des parties de poker. Deux noms avaient déjà été cités à l'automne 2023 lorsque cette retentissante affaire avait éclaté, ceux d'Alessandro Florenzi (AC Milan) et de Nicolò Zaniolo (Fiorentina).

Après analyses des téléphones de Tonali et Fagioli et de leurs auditions, plusieurs joueurs de la Juventus font désormais l'objet d'une enquête. Il s'agit d'éléments actuels du club turinois comme Weston McKennie et Mattia Perin, et d'anciens comme Di Maria et Paredes. L'international italien de l'Atalanta Raoul Bellanova et celui du Torino Samuele Ricci sont aussi concernés.