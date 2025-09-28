  1. Clients Privés
Serie A Premier coup d’arrêt pour Naples, puni par Milan

ATS

28.9.2025 - 22:46

L'AC Milan a infligé à Naples sa première défaite de la saison. Lors de la 5e journée de Serie A, les Rossoneri ont battu les champions en titre 2-1 à San Siro.

Milan bat le champion en titre et inflige un premier revers.
Milan bat le champion en titre et inflige un premier revers.
AP

Keystone-SDA

28.09.2025, 22:46

28.09.2025, 22:56

Les Milanais ont pris l'ascendant en première mi-temps grâce à des réussites de Saelemaekers (3e) et Pulisic (31e). L'expulsion d'Estupinan (58e) a relancé les visiteurs, qui ont réduit l'écart sur un penalty consécutif transformé par De Bruyne (60e).

Zachary Athekame est entré en jeu à la 69e pour aider les rossoneri à conserver leur avantage. Au classement, l'AC Milan, Naples et l'AS Rome comptent 12 points. La Juventus suit à une longueur.

