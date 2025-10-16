  1. Clients Privés
Serie A Rabiot blessé : entre prudence et incertitude à Milan

Melchior Cordonier

16.10.2025

L'international français de l'AC Milan Adrien Rabiot, blessé à un mollet avec l'équipe de France, sera indisponible au moins «une dizaine de jours», a annoncé jeudi son club, tandis que la presse italienne évoque un mois d'absence.

Rabiot touché au mollet, une absence estimée entre dix jours et un mois.
Rabiot touché au mollet, une absence estimée entre dix jours et un mois.
IMAGO/Marco Canoniero

Agence France-Presse

16.10.2025, 22:13

«L'IRM réalisée par Adrien Rabiot après sa blessure au mollet survenue en sélection a mis en évidence qu'il souffrait d'une lésion au soleus», a expliqué l'AC Milan dans son communiqué.

«Il fera l'objet de nouveaux examens dans une dizaine de jours», a ajouté le club lombard, sans donner plus de précisions.

Selon la Gazzetta dello Sport, son absence pourrait durer un mois.

Titulaire contre l’Azerbaïdjan (3-0) en match de qualification pour le Mondial-2026, Rabiot n'avait pas disputé le match contre l'Islande (2-2) trois jours plus tard en raison de douleurs au mollet.

«Il a une petite sensation au mollet, on va lui laisser un peu plus de temps, par précaution», avait expliqué le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps à la veille du match contre l'Islande.

Rabiot, arrivé fin août à l'AC Milan après avoir été écarté de l'OM en raison d'une bagarre avec un coéquipier, va donc manquer au moins les deux prochains matches du Championnat d'Italie, dimanche contre la Fiorentina et le 24 octobre contre Pise.

Depuis son retour en Italie où il avait déjà évolué sous le maillot de la Juventus Turin (2019-24), l'ancien Parisien a disputé l'intégralité des quatre derniers matches de Serie A de son équipe et a distillé une passe décisive.

Son entente avec Luka Modric est pour beaucoup dans les résultats du Milan, 3e (13 pts), qui vient d'enchaîner cinq matches sans défaite, dont quatre victoires.

