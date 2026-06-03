L'international danois Rasmus Hojlund est officiellement un joueur de Naples. Il était prêté au vice-champion d'Italie la saison dernière par Manchester United.

L'international danois Rasmus Hojlund est officiellement un joueur de Naples. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Depuis son arrivée l'été dernier dans le sud de l'Italie, Hojlund a inscrit 16 buts en 44 matches toutes compétitions confondues et l'attaquant de 23 ans a relancé sa carrière après avoir échoué à s'imposer à Manchester United.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, Naples va débourser 44 millions d'euros pour Hojlund, pour qui Manchester United avait versé près de 80 millions d'euros à l'Atalanta en 2023.