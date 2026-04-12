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Serie A Remo Freuler marque un rare but avec Bologne

ATS

12.4.2026 - 21:24

Remo Freuler a mené son club de Bologne au succès lors de la 32e journée de Serie A. L'international suisse a ouvert le score lors du succès 2-0 des Rossoblù contre Lecce.

Freuler lance Bologne vers la victoire face à Lecce.
Freuler lance Bologne vers la victoire face à Lecce.
EPA

Keystone-SDA

12.04.2026, 21:24

Freuler a marqué de la tête à la 26e minute, son premier but de la saison et seulement son troisième en 116 matches disputés avec Bologne. L'Italien Riccardo Orsolini a entériné le succès des Rossoblù dans le temps additionnel (90e+2).

Avec neuf points de retard sur l'AS Rome (6e), les places européennes semblent toutefois hors de portée du club d'Émilie-Romagne.

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