Remo Freuler a mené son club de Bologne au succès lors de la 32e journée de Serie A. L'international suisse a ouvert le score lors du succès 2-0 des Rossoblù contre Lecce.

Freuler lance Bologne vers la victoire face à Lecce. EPA

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Freuler a marqué de la tête à la 26e minute, son premier but de la saison et seulement son troisième en 116 matches disputés avec Bologne. L'Italien Riccardo Orsolini a entériné le succès des Rossoblù dans le temps additionnel (90e+2).

Avec neuf points de retard sur l'AS Rome (6e), les places européennes semblent toutefois hors de portée du club d'Émilie-Romagne.