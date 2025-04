L'ancien sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini va participer à la tentative de sauvetage de la Sampdoria, le club où il a fait l'essentiel de sa carrière de joueur. Les Gênois se morfondent à la 18e place de la Serie B.

Roberto Mancini et Alberico Evani vont tenter de sauver la Sampdoria en Serie B. IMAGO/LaPresse

Keystone-SDA ATS

Lundi, deux de ses proches, Alberico Evani et Attilio Lombardo, qui faisaient partie du staff de la Nazionale sacrée championne d'Europe en 2021, ont été nommés respectivement entraîneur et entraîneur-adjoint de la «Samp».

Relégué en Serie B en 2023, le club ligure n'a plus gagné depuis le 8 février et accuse, à six journées du terme de la saison, trois points de retard sur le premier non-relégable, Cittadella. Il en est à son quatrième entraîneur depuis août.

Meilleur buteur de l'histoire de la «Samp», Mancini (60 ans) est libre depuis qu'il a quitté son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite après seulement treize mois.