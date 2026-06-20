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«Un champion hors catégorie» Ronaldinho va sortir de sa retraite pour... rejouer à 46 ans ?

ATS

20.6.2026 - 19:26

L'ancien phénomène brésilien Ronaldinho va sortir de sa retraite à 46 ans pour rejoindre Ravenne, en 3e division italienne. Il n'est toutefois pas certain qu'il foule une pelouse en Italie.

Ronaldinho, ici lors d'un match d'exhibition le 6 juin dernier, fera-t-il son retour sur les terrains italiens à 46 ans ?
Ronaldinho, ici lors d'un match d'exhibition le 6 juin dernier, fera-t-il son retour sur les terrains italiens à 46 ans ?
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

20.06.2026, 19:26

20.06.2026, 19:39

La Gazzetta dello Sport a indiqué dans son édition de samedi que Ronaldinho, actuellement aux Etats-Unis pour assister au Mondial 2026, sera présenté officiellement comme un joueur de Ravenne lors d'un événement à Miami le 23 juin.

Selon des propos rapportés par le quotidien sportif de référence en Italie, le Ballon d'Or 2005 dit avoir «hâte de pouvoir retourner danser avec le ballon pour écrire une nouvelle histoire avec Ignazio Cipriani (le propriétaire italo-américain de Ravenne, ndlr) et de toute sa famille».

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«Le football a toujours été une source de joie pour moi, je veux apporter le même esprit à Ravenne», a ajouté l'ancien joueur du Paris SG (2001-03), du FC Barcelone (2003-08) ou de l'AC Milan (2008-11).

Ronaldinho, sacré champion du monde avec le Brésil en 2002 et comptant 97 sélections pour 33 buts avec la Seleçao, a disputé son dernier match officiel en septembre 2015 sous le maillot du club brésilien de Fluminense.

«Est-ce qu'il jouera à 46 ans ? Cela dépend...»

Interrogé par la presse italienne samedi, le vice-président de Ravenne, Ariedo Braida, a toutefois douché les espoirs de ceux qui espéraient voir Ronaldinho disputer l'intégralité de la saison de Serie C et suggéré que ce recrutement était surtout un coup marketing.

«C'est un joueur magique, qui aura sa licence, c'est un grand coup pour nous. Est-ce qu'il jouera à 46 ans ? Cela dépend, mais disons qu'il aura sa licence», a-t-il déclaré à LaPresse. «Jouera-t-il ? C'est à voir, ce n'est pas exclu. Un champion comme lui est hors catégorie et n'a pas d'âge», a-t-il ajouté dans des propos rapportés par l'agence Ansa.

Ravenne a terminé à la 3e place de la poule B du dernier championnat de 3e division et a été éliminé en barrages d'accession par la Salernitana. Il vise un retour en Serie B où il n'a plus évolué depuis 2008.

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